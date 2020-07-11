Documental recargado: Sres. Presidentes … (Resubido acá)

Documental publicado por el periodista Quique Romero, en donde se aprecia la opinión de expertos , entre ellos médicos, en donde alertan al mundo sobre el negocio y las mafias que están detrás de ésta pandemia. Información importante y delicada.



COMUSAV -Comision Mundial de Salud y Vida

Inédito Documental anti Agenda de Exterminio Globalista que convoca a la acción para romper con la manipulación siniestra que nos están imponiendo a nivel mundial. Es un clamor a la Conciencia de la Humanidad y a la de nuestros representantes -autoridades y gobernantes- ¡¡Despertemos y recuperemos la Autonomía de nuestras Naciones, la Libertad, el Bienestar y el Control de nuestra Salud y nuestra Vida!!