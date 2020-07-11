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Documental recargado: Sres. Presidentes … (Resubido acá)
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24 views • July 11, 2020
Documental publicado por el periodista Quique Romero, en donde se aprecia la opinión de expertos , entre ellos médicos, en donde alertan al mundo sobre el negocio y las mafias que están detrás de ésta pandemia. Información importante y delicada.
COMUSAV -Comision Mundial de Salud y Vida
Inédito Documental anti Agenda de Exterminio Globalista que convoca a la acción para romper con la manipulación siniestra que nos están imponiendo a nivel mundial. Es un clamor a la Conciencia de la Humanidad y a la de nuestros representantes -autoridades y gobernantes- ¡¡Despertemos y recuperemos la Autonomía de nuestras Naciones, la Libertad, el Bienestar y el Control de nuestra Salud y nuestra Vida!!
COMUSAV -Comision Mundial de Salud y Vida
Inédito Documental anti Agenda de Exterminio Globalista que convoca a la acción para romper con la manipulación siniestra que nos están imponiendo a nivel mundial. Es un clamor a la Conciencia de la Humanidad y a la de nuestros representantes -autoridades y gobernantes- ¡¡Despertemos y recuperemos la Autonomía de nuestras Naciones, la Libertad, el Bienestar y el Control de nuestra Salud y nuestra Vida!!
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