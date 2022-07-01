Δρ David MARTIN: "Η MODERNA γεννήθηκε από μια επιχορήγηση για να ξαναγράψει το ανθρώπινο γονιδίωμα με ένα γεγονός μετά την εξάλειψη"





Στο βίντεο, η ομιλία του Δρ David Martin στο "WeCANact Liberty Conference" που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2021 στο Salt Lake City της Γιούτα.-





Στη Διάσκεψη της Ελευθερίας συμμετείχαν πολλοί άλλοι εξαιρετικοί ομιλητές, όπως ο στρατηγός Michael Flynn, ο Dr. Simone Gold of America's Front Line Doctors, η γερουσιαστής Wendy Rogers από την Αριζόνα, ο Dr. Rashid Buttar, ο Dr. Peter McCullough.





Ο Δρ Μάρτιν εκθέτει επιχειρήματα για το πώς το Covid 19 είναι στην πραγματικότητα μια από καιρό σχεδιασμένη επιχείρηση γενοκτονίας.





Παρακάτω ακολουθούν αποσπάσματα από την ομιλία του και στο τέλος πηγές σημαντικές !





Νούμερο ένα: δεν υπάρχει κορωνοϊός SARS.





Νούμερο δύο: υπάρχει ένα βιολογικό όπλο που χρηματοδοτήθηκε το 1999 από τον Anthony Fauci.





Κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Πανεπιστήμιο Chapel Hill της Βόρειας Καρολίνας το 2002. Ήταν ένας ανασυνδυασμένος κορωνοϊός που είχε το ακόλουθο πρωτόκολλο: ήταν στην πραγματικότητα ένα βιολογικό όπλο που δημιουργήθηκε από την NIAID για αυτή ακριβώς τη στιγμή.





Νούμερο τρία: δεν υπάρχει Covid 19. Υπάρχει μια ασθένεια που μοιάζει με γρίπη.





Και το τέταρτο και πιο σημαντικό: δεν υπάρχει εμβόλιο. Υπάρχει ένα βιολογικό όπλο που εγχέεται, που έχει σχεδιαστεί ...





Το 2003 το CDC κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το γονιδίωμα, ολόκληρο το γονιδίωμα, το γονιδίωμα της φύσης ... το παράνομο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε στο CDC το 2007, αφού απορρίφθηκε 3 φορές από το γραφείο ευρεσιτεχνιών ως παράνομο. Με άκουσες; Το CDC χρειάστηκε 3 φορές να παλέψει για να αποκτήσει ένα παράνομο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στη συνέχεια, όταν έλαβε αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2007, μπορούσαν να ελέγχουν κυριολεκτικά την προέλευση του οτιδήποτε είχε σχέση με τον κορωνοϊό SARS από εκείνη την ημέρα.





ΠΗΓΕΣ:





David Martin Continental Congress

https://www.scribd.com/document/537867133/David-Martin-Continential-Congress#from_embed





The Fauci/COVID-19 Dossier

https://www.covidtruths.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/The-FauciCOVID-19-Dossier2532.pdf





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο IGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND