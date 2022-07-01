BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Δρ David MARTIN: "Η MODERNA γεννήθηκε από μια επιχορήγηση για να ξαναγράψει το ανθρώπινο γονιδίωμα”
NIOLAND
NIOLAND
61 followers
Follow
0
Share
Report
94 views • July 01, 2022

Δρ David MARTIN: "Η MODERNA γεννήθηκε από μια επιχορήγηση για να ξαναγράψει το ανθρώπινο γονιδίωμα με ένα γεγονός μετά την εξάλειψη"


Στο βίντεο, η ομιλία του Δρ David Martin στο "WeCANact Liberty Conference" που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2021 στο Salt Lake City της Γιούτα.-


Στη Διάσκεψη της Ελευθερίας συμμετείχαν πολλοί άλλοι εξαιρετικοί ομιλητές, όπως ο στρατηγός Michael Flynn, ο Dr. Simone Gold of America's Front Line Doctors, η γερουσιαστής Wendy Rogers από την Αριζόνα, ο Dr. Rashid Buttar, ο Dr. Peter McCullough.


Ο Δρ Μάρτιν εκθέτει επιχειρήματα για το πώς το Covid 19 είναι στην πραγματικότητα μια από καιρό σχεδιασμένη επιχείρηση γενοκτονίας.


Παρακάτω ακολουθούν αποσπάσματα από την ομιλία του και στο τέλος πηγές σημαντικές !


Νούμερο ένα: δεν υπάρχει κορωνοϊός SARS.


Νούμερο δύο: υπάρχει ένα βιολογικό όπλο που χρηματοδοτήθηκε το 1999 από τον Anthony Fauci.


Κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Πανεπιστήμιο Chapel Hill της Βόρειας Καρολίνας το 2002. Ήταν ένας ανασυνδυασμένος κορωνοϊός που είχε το ακόλουθο πρωτόκολλο: ήταν στην πραγματικότητα ένα βιολογικό όπλο που δημιουργήθηκε από την NIAID για αυτή ακριβώς τη στιγμή.


Νούμερο τρία: δεν υπάρχει Covid 19. Υπάρχει μια ασθένεια που μοιάζει με γρίπη.


Και το τέταρτο και πιο σημαντικό: δεν υπάρχει εμβόλιο. Υπάρχει ένα βιολογικό όπλο που εγχέεται, που έχει σχεδιαστεί ...


Το 2003 το CDC κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το γονιδίωμα, ολόκληρο το γονιδίωμα, το γονιδίωμα της φύσης ... το παράνομο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε στο CDC το 2007, αφού απορρίφθηκε 3 φορές από το γραφείο ευρεσιτεχνιών ως παράνομο. Με άκουσες; Το CDC χρειάστηκε 3 φορές να παλέψει για να αποκτήσει ένα παράνομο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στη συνέχεια, όταν έλαβε αυτό το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2007, μπορούσαν να ελέγχουν κυριολεκτικά την προέλευση του οτιδήποτε είχε σχέση με τον κορωνοϊό SARS από εκείνη την ημέρα.


ΠΗΓΕΣ:


David Martin Continental Congress

https://www.scribd.com/document/537867133/David-Martin-Continential-Congress#from_embed


The Fauci/COVID-19 Dossier

https://www.covidtruths.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/The-FauciCOVID-19-Dossier2532.pdf


-----------------------


Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο IGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

Keywords
vaccinebioweapondavidmartinfaucidossierwecanactlibertyconference
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
France, Canada Join UK in Announcing Sanctions on Israeli Settlements

France, Canada Join UK in Announcing Sanctions on Israeli Settlements

Garrison Vance
U.S. envoys &#8220;shocked&#8221; after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

U.S. envoys “shocked” after meeting with Ukrainian leaders, who mockingly refuse to recognize the territorial consequences of the war

Lance D Johnson
Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Ford’s China ties draw federal scrutiny as trade tensions escalate

Willow Tohi
Trump Predicts Iran War Will End &#8220;Immediately&#8221; After November Midterms

Trump Predicts Iran War Will End “Immediately” After November Midterms

Garrison Vance
Trump Predicts Nosedive on Oil and Gas Prices &#8220;Right After&#8221; Midterm Elections

Trump Predicts Nosedive on Oil and Gas Prices “Right After” Midterm Elections

Garrison Vance
Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Cassie B.
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy