Joh. W. Matutis - Halte aus in der Endzeit - 23. Januar 2022

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Stichworte: da wird man hin und her wanken … – die Seuche des Marxismus – Kriege und Kriegsgeschrei – was ihr habt, das haltet fest – Bibelworte auswendig lernen – achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet – erlöse uns von dem Bösen – Gottes Geduld und Langmut – standhaftes Ausharren – die Hoffnung mit voller Gewissheit bis ans Ende festhalten – lasse Gott an erster Stelle in deinem Leben sein – der göttlichen Natur teilhaftig werden



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♥️ Spenden ♥️ Der Welt stehen bittere Tage bevor. Gott liebt dich, ist bei dir und hilft dir in allem. Für vieles ist die Zeit noch nicht reif.Stichworte: da wird man hin und her wanken … – die Seuche des Marxismus – Kriege und Kriegsgeschrei – was ihr habt, das haltet fest – Bibelworte auswendig lernen – achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet – erlöse uns von dem Bösen – Gottes Geduld und Langmut – standhaftes Ausharren – die Hoffnung mit voller Gewissheit bis ans Ende festhalten – lasse Gott an erster Stelle in deinem Leben sein – der göttlichen Natur teilhaftig werdenPredigt herunterladen:Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-23-Halte-aus-in-der-Endzeit.mp3 Video https://video-predigten.de/2022/220123-Halte-aus-in-der-Endzeit.mp4 ✉️ Abonnieren ✉️ https://berliner-predigten.de/blog/newsletter/ ♥️ Spenden ♥️ https://berliner-predigten.de/blog/spenden/ Keywords deutschendzeitpredigtimpfwahngeduldbittere tagegott in diraushalten

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