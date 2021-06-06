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Καναδός ανοσολόγος: "Κάναμε λάθος"
Μαντάτα
Μαντάτα
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2756 views • June 06, 2021
Ο Byram Bridle είναι αναπληρωτής καθηγητής ανοσολογίας στο Τμήμα Παθοβιολογίας του Πανεπιστημίου Guelph στον Οντάριο του Καναδά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στις ιογενείς λοιμώξεις, καθώς και στον σχεδιασμό ανοσοθεραπειών για τη θεραπεία καρκίνων και μολυσματικών ασθενειών.

Τον Μάιο του 2020 η ερευνητική του ομάδα ξεκίνησε έρευνα για την ανάπτυξη ενός εμβολίου κατά της COVID-19, με φορείς τον ιό avulavirus των πτηνών (AAvV-1) και τον αδενοϊό, το οποίο θα εκφράζει την πρωτεΐνη ακίδα του SARS-CoV-2 ως αντιγόνο-στόχο.

Τώρα, λαμβάνοντας υπόψιν νεότερα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την επικινδυνότητα της πρωτεΐνης ακίδας και τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν αυτά τα εμβόλια στον ανθρώπινο οργανισμό, έχει το θάρρος να παραδεχθεί δημόσια ότι "Κάναμε λάθος"!
Keywords
covid-19mrna vaccinesspike protein
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