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VX1 => "...Ils iront d'eux-même à l'abattoir" (J.Attali, 1981)
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720 views • July 21, 2021
Si vous vous posez des questions du genre :
Qu'est-ce que je risque en me faisant VX1né?....Que contient le VX1?.... Quelles technologies sont utilisées?.... Qui les a développées?... Dans quel but?.... Quels sont les effets indésirables répertoriés sur le corps humain?.... Est-ce vraiment un VX1?...Pourquoi les médias/politiciens ne parlent-ils pas de ces faits?....etc, etc....cette vidéo, pourra déjà vous apporter quelques réponses ainsi qu'une réflexion sur le monde dans lequel nous vivons.... j'ai essayer de rassembler ici quelques éléments concrets, basés sur de la documentation scientifique et des témoignages de différents chercheurs/inventeurs/docteurs/professeurs et scientifiques de haut rang du monde entier, qui malgré leurs compétences indiscutables, ne sont jamais invités par les médias du monde entier.....
Qu'est-ce que je risque en me faisant VX1né?....Que contient le VX1?.... Quelles technologies sont utilisées?.... Qui les a développées?... Dans quel but?.... Quels sont les effets indésirables répertoriés sur le corps humain?.... Est-ce vraiment un VX1?...Pourquoi les médias/politiciens ne parlent-ils pas de ces faits?....etc, etc....cette vidéo, pourra déjà vous apporter quelques réponses ainsi qu'une réflexion sur le monde dans lequel nous vivons.... j'ai essayer de rassembler ici quelques éléments concrets, basés sur de la documentation scientifique et des témoignages de différents chercheurs/inventeurs/docteurs/professeurs et scientifiques de haut rang du monde entier, qui malgré leurs compétences indiscutables, ne sont jamais invités par les médias du monde entier.....
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