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La pandémie n’a jamais existé
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20 views • September 25, 2021
21 septembre2021 : https://odysee.com/@Vivresainement:f/la-pandemie-nexiste-pas:e
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
@Vivresainement
Description d'origine :
Les preuves en images et par les statistiques
Mes cagnottes pour m'aider à améliorer la qualité de la chaîne :
Tipeee : https://fr.tipeee.com/vivresainement/
Paypal : https://paypal.me/pools/c/8qSy506oim
Rejoignez-nous sur :
Telegram : https://t.me/vivre_sainement_reel
VK : https://vk.com/public204833865
Twitter : https://twitter.com/VSainement
Gettr : https://gettr.com/user/vivresainement
Gab: https://gab.com/Vivre_sainement
Facebook: https://www.facebook.com/chrisdevivresainement/
Capsule à voir absolument :
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-pour-refuser-les-vaccins:8
Voici le lien pour vous inscrire à la plateforme Odysee afin d'éviter la censure et obtenir une récompense :
https://odysee.com/$/invite/@Vivresainement:f
Sur Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
Abonnez-vous à ces associations pour entrer dans la résistance :
https://reaction19.fr/
http://www.bonsens.info/
https://reinfocovid.fr/
https://www.divizio.fr/recours/
https://www.policiasporlalibertad.org/
https://policeforfreedom.org/
https://www.profession-gendarme.com/
Questionnaire pour signaler des effets secondaires :
https://bonsens.info/actualites-bonsens-n-2021-21-du-24-mai-2021/
Regardez ces sites pour suivre tous les soldats digitaux :
https://infovf.com/
Abonnez-vous mes amis :
Quantum Leap traduction
https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
L’aile à Stick
https://odysee.com/@laileastick:4
Jeanne traduction
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/Monopole:3
https://www.youtube.com/watch?v=0tiQFtp8Fog&;t=57s
Décoder l’éco :
https://www.youtube.com/watch?v=jr4nFPYLLig
Fréquence 404 :
https://www.youtube.com/watch?v=H5yJ6PLI61Y&;t=6s
Sarah Jane Iffra
https://odysee.com/@www.youtube.comchannelUCNmFXMBzIUR6h7dQ_my4Jjg:f
https://www.youtube.com/channel/UCNmFXMBzIUR6h7dQ_my4Jjg
Vivre sainement : https://odysee.com/@Vivresainement:f
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