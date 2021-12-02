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BREAKING!! LAPALMA UPDATE!! MASSIVE AMOUNTS OF LAVA!! 700 EARTHQUAKES IN 48 HOURS!!! NEW VENTS EVERYWHERE!!! WATCHING VERY CLOSE NOW!!
Grafted In The Vine
Grafted In The Vine
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132 views • December 02, 2021
BREAKING NEWS!! LA PALMA UPDATE!! 700 EARTHQUAKES IN THE LAST 48 HRS!!
https://www.youtube.com/watch?v=d1_H-yDQ6Hc

LIVE: La Palma Volcano Eruption in the Canary Islands (Feed #1)
https://www.youtube.com/watch?v=U54oN85aDBU

🌎 LIVE: La Palma Volcano Eruption, the Canary Islands (Feed #2)
https://www.youtube.com/watch?v=pEkNuW2ONJc

LIVE 61 | CUMBRE VIEJA LA PALMA ESPANHA
https://www.youtube.com/watch?v=lJX9XJRZfbg

🔴 Live La Palma Volcano Eruption (Multiview)
https://www.youtube.com/watch?v=mDDqSqHhZ8E

Day 74: Sunset at the La Palma Volcano, Canary Islands
https://www.youtube.com/watch?v=4HehN1b_9BI

AMAZING FOOTAGE OF THE ERUPTION ON LA PALMA, LAVA COMING OUT SO FAST NOW IT IS COVERING THE MOUNTAIN
https://www.youtube.com/watch?v=r1gB_xnZSq8

NUEVA CONFIGURACIÓN DEL CONO | 3D
https://www.youtube.com/watch?v=Pby5ju6lRtg
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