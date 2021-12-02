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BREAKING!! LAPALMA UPDATE!! MASSIVE AMOUNTS OF LAVA!! 700 EARTHQUAKES IN 48 HOURS!!! NEW VENTS EVERYWHERE!!! WATCHING VERY CLOSE NOW!!
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132 views • December 02, 2021
BREAKING NEWS!! LA PALMA UPDATE!! 700 EARTHQUAKES IN THE LAST 48 HRS!!
https://www.youtube.com/watch?v=d1_H-yDQ6Hc
LIVE: La Palma Volcano Eruption in the Canary Islands (Feed #1)
https://www.youtube.com/watch?v=U54oN85aDBU
🌎 LIVE: La Palma Volcano Eruption, the Canary Islands (Feed #2)
https://www.youtube.com/watch?v=pEkNuW2ONJc
LIVE 61 | CUMBRE VIEJA LA PALMA ESPANHA
https://www.youtube.com/watch?v=lJX9XJRZfbg
🔴 Live La Palma Volcano Eruption (Multiview)
https://www.youtube.com/watch?v=mDDqSqHhZ8E
Day 74: Sunset at the La Palma Volcano, Canary Islands
https://www.youtube.com/watch?v=4HehN1b_9BI
AMAZING FOOTAGE OF THE ERUPTION ON LA PALMA, LAVA COMING OUT SO FAST NOW IT IS COVERING THE MOUNTAIN
https://www.youtube.com/watch?v=r1gB_xnZSq8
NUEVA CONFIGURACIÓN DEL CONO | 3D
https://www.youtube.com/watch?v=Pby5ju6lRtg
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TO SEND A BLESSING GIFT WE NOW USE ZELLE WITH THE EMAIL ADDRESS: [email protected]
(Please don't use our regular ministry email because we're not signed up with that one and they will cancel it - thanks!)
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WE HAVE 24/7 LIVE TEAM JESUS CHAT ON OUR WEBSITE AS WELL
MINISTRY EMAIL: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=d1_H-yDQ6Hc
LIVE: La Palma Volcano Eruption in the Canary Islands (Feed #1)
https://www.youtube.com/watch?v=U54oN85aDBU
🌎 LIVE: La Palma Volcano Eruption, the Canary Islands (Feed #2)
https://www.youtube.com/watch?v=pEkNuW2ONJc
LIVE 61 | CUMBRE VIEJA LA PALMA ESPANHA
https://www.youtube.com/watch?v=lJX9XJRZfbg
🔴 Live La Palma Volcano Eruption (Multiview)
https://www.youtube.com/watch?v=mDDqSqHhZ8E
Day 74: Sunset at the La Palma Volcano, Canary Islands
https://www.youtube.com/watch?v=4HehN1b_9BI
AMAZING FOOTAGE OF THE ERUPTION ON LA PALMA, LAVA COMING OUT SO FAST NOW IT IS COVERING THE MOUNTAIN
https://www.youtube.com/watch?v=r1gB_xnZSq8
NUEVA CONFIGURACIÓN DEL CONO | 3D
https://www.youtube.com/watch?v=Pby5ju6lRtg
________________________________________________________
TO SEND A BLESSING GIFT WE NOW USE ZELLE WITH THE EMAIL ADDRESS: [email protected]
(Please don't use our regular ministry email because we're not signed up with that one and they will cancel it - thanks!)
IT WORKS EASIEST WHEN YOU DOWNLOAD THE APP TO YOUR PHONE, BUT I BELIEVE YOU CAN GO TO THEIR WEB SITE AS WELL AND SIGN UP (LINK BELOW) - BUT IF YOU HAVE TROUBLE EMAIL US AND WE STILL HAVE PAY PAL AS BACKUP AND WE CAN SEND YOU THE LINK :)
ZELLE LINK: https://www.zellepay.com/get-started?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwdn03MYLDkYNVRaIFI-bNsqdqbxsTsJJlvYMTexLLig49YQcgpYrYaAkTiEALw_wcB
TEAMJESUS222.COM
ALL LINKS TO TWITCH (FOR LIVESTREAMS),
BRIGHTEON.COM (FOR ALL VIDEO ARCHIVES)
WE HAVE 24/7 LIVE TEAM JESUS CHAT ON OUR WEBSITE AS WELL
MINISTRY EMAIL: [email protected]
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