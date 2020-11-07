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Santa Caterina, La Ruta de las ermitas 3/17
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31 views • November 07, 2020
Santa Caterina
Ruta de las ermitas
MONTAÑA DE MONTSERRAT
CATALUÑA
Saliendo de la ermita de Sant Pere, un tupido camino nos lleva hasta Santa Caterina, posiblemente la segunda más antigua de todas. Ermita totalmente troglodítica, construída en una oquedad de la montaña, con gran estacionalidad de pájaros y cabras. Ha sido habitada en diversas épocas por mujeres ermitañas.
Su nombre alude a Catalina de Alejandría, una filósofa que, inspirada por el sueño de un ermitaño, se convirtió al cristianismo.
www.IniciacionaMontserrat.es
Con Octavi Piulats
https://octavipiulats.com/
Un reportaje de Alicia Ninou
https://timefortruth.es/
Ruta de las ermitas
MONTAÑA DE MONTSERRAT
CATALUÑA
Saliendo de la ermita de Sant Pere, un tupido camino nos lleva hasta Santa Caterina, posiblemente la segunda más antigua de todas. Ermita totalmente troglodítica, construída en una oquedad de la montaña, con gran estacionalidad de pájaros y cabras. Ha sido habitada en diversas épocas por mujeres ermitañas.
Su nombre alude a Catalina de Alejandría, una filósofa que, inspirada por el sueño de un ermitaño, se convirtió al cristianismo.
www.IniciacionaMontserrat.es
Con Octavi Piulats
https://octavipiulats.com/
Un reportaje de Alicia Ninou
https://timefortruth.es/
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