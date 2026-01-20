π. Σεραφείμ Ζήσης: Μεγάλου Αθανασίου, Λόγος κατά Ελλήνων, δηλαδή ειδωλολατρών (παρουσίαση)"

Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας - π. Σεραφείμ Ζήσης [Μάθημα 13°] "Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος καταρρίπτει συνοπτικῶς ὅλη τήν "θεολογία" τῆς πολυθεΐας καί εἰδωλολατρίας, προβάλλοντας ἔπειτα ὡς ἀντίποδα τήν χριστιανική μονοθεΐα, ἀλλά κυρίως - καί ὡς τέλος καί ὁλοκλήρωση κάθε ἀναζητήσεως - τόν Λόγον τοῦ Πατρός, "τόν ζῶντα καί ἐνεργῆ Θεόν αὐτολόγον" [§40, PG 25b, 81], τόν ἀληθῆ Θεόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν". Τήν Τετάρτη, 14 Ἰανουαρίου 2026 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὥρες

-

, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας" ὁ ὁσ. Μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης παρουσίασε τό θέμα "Μεγάλου Ἀθανασίου, Λόγος κατά Ἑλλήνων, δηλαδή εἰδωλολατρῶν" . Αὐτό ἦταν τό 13ο κατά σειράν μάθημα τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας". Ὁ ὁσ. Μοναχός Σεραφείμ ἐξήγησε ἐν πρώτοις τόν λόγο πού ἐπί ἀρκετούς αἰῶνες, στήν χριστιανική γραμματεία εἶχε ταυτισθεῖ ὁ ὅρος "ἕλλην" μέ τόν εἰδωλολάτρη (παγανιστή, πολυθεϊστή)· ἔτσι ἐξηγεῖται καί ὁ τίτλος τοῦ παρόντος λόγου τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Ἀθανασίου. Ὅπως ἀκριβῶς οἱ θρησκευτικοί ὅροι " Ἰνδουϊσμός" καί "Παρσισμός" προέρχονται ἀπό κάποια ἔθνη (Ἰνδία, Περσία), ἀλλά καταδεικνύουν θρησκεῖες, ἔτσι καί ὁ "ἑλληνισμός" ἐπί πολλούς αἰῶνες στήν Γραμματεία τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶχε τήν σημερινή ἔννοια, τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλά ἀμιγῶς θρησκευτική, ἐσήμαινε τήν (καταδικαζόμενη) ἀπό τήν Ἐκκλησία θρησκεία καί λατρεία τῆς πολυθεΐας τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Στούς ἴδιους χρόνους οἱ (ἐθνικῶς) Ἕλληνες εἴχαμε προσλάβει τό ὄνομα τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνορωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (Ρωμανίας- Ρωμηοσύνης) καί ὀνομαστήκαμε "Ρωμηοί", τό ὁποῖο διασώζεται ἀκόμη καί σήμερα· ἀπό τίς ἀρχές κυρίως τῆς β΄ μ.Χ. χιλιετίας, ἐπανέρχεται ὁ ὅρος " Ἕλλην" στά βυζαντινά κείμενα μέ τήν ἐθνική ἔννοιά του, ὥστε ὁ Αὐτοκράτωρ Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις (1222-1258) νά κάνει λόγο γιά τήν " Ἑλλήνων Χριστώνυμον Δόξαν", ἐνῷ ὁ λόγιος ἀξιωματοῦχος Θεόδωρος Μετοχίτης (1270-1332), νά ὁμιλεῖ γιά τήν φήμη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων (τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων) ἐπί "ἀστειότητι φύσεως καί ἤθους καί γνώμης εὐγενείᾳ" (PG 144, 945). Ὁ συγκεκριμένος λόγος τοῦ Μ. Ἀθανασίου "Κατά Ἑλλήνων [εἰδωλολατρῶν]" γράφτηκε κάπου ἀνάμεσα στά ἔτη 319/20 ἕως 325, καί ἀπευθύνεται σέ γνωστό τοῦ Μ. Ἀθανασίου πού εἶχε σχετικούς προβληματισμούς (πρβλ. §§ 1 & 45)...