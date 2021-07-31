La Une TV 3ème du samedi 31 juillet 2021 (incomplète... mais essentielle !)

La Une TV 3ème grande émission en direct de bordeaux le samedi 31 juillet 2021 (Incomplète)La Une TV à subit de nombreux problèmes techniques et attaques, voici un montage des 3 séquences du Replay Officiel de La Une TV, sachant que l'émission originale durait pas loin de 2h.Néanmoins les séquences présentées contiennent des informations capitales à diffuser !