© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Открытое письмо профессора Бхакди
Follow
0
Download MP3
Share
Report
56 views • July 29, 2020
Нищенка Эта история случилась до коронавируса и самоизоляции. В
|
Снос памятника Коневу в Праге. Иной взгляд на данную ситуацию
Открытое письмо профессора Сухарита Бхакди канцлеру Германии Ангеле Меркель
0 Comments
Открытое письмо д-ра Сухарита Бхакди, профессора медицинской микробиологии в Университете Йоханнеса Гутенберга в Майнце, канцлеру Германии д-ру Ангеле Меркель. Профессор Бхакди призывает к срочному пересмотру ответов на Covid-19 и ставит перед канцлером пять ключевых вопросов. Письмо датировано 26 марта 2020 года.
|
Снос памятника Коневу в Праге. Иной взгляд на данную ситуацию
Открытое письмо профессора Сухарита Бхакди канцлеру Германии Ангеле Меркель
0 Comments
Открытое письмо д-ра Сухарита Бхакди, профессора медицинской микробиологии в Университете Йоханнеса Гутенберга в Майнце, канцлеру Германии д-ру Ангеле Меркель. Профессор Бхакди призывает к срочному пересмотру ответов на Covid-19 и ставит перед канцлером пять ключевых вопросов. Письмо датировано 26 марта 2020 года.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.