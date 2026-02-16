© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Was macht uns wirklich glücklich?
5 views • 1 day ago
Ganzes Video auf Youtube [ JenseitsderMatrixTV ]
Dein Dopamin ist kein „Glückshormon“.
Es ist ein Motivations- und Erwartungsbotenstoff.
Im Gehirn wird Dopamin im Belohnungssystem ausgeschüttet vor allem im mesolimbischen System (VTA → Nucleus Accumbens).
Eigentlich soll Dopamin dich antreiben, Dinge zu tun, die Überleben sichern: Bewegung, Lernen, soziale Verbindung, Fortschritt.
Das Problem beginnt mit künstlichen Reizen.Social Media, Pornografie, Gaming, Junk-Food und Dauer-Entertainment liefern extrem schnelle, wiederholte Dopamin-Spikes.
Dein Gehirn passt sich an (Neuroplastizität):
Es reduziert Dopamin-Rezeptoren, um sich zu schützen.
Das Ergebnis:
Normale Aktivitäten erzeugen plötzlich zu wenig Dopamin.
Sport fühlt sich schwer an.
Konzentrieren fällt schwer.
Motivation sinkt.
Du brauchst immer mehr Reiz für denselben Effekt.
Das nennt man Dopamin Desensibilisierung.
Echtes Dopamin entsteht langsam:
durch Fortschritt, Bewegung, Lernen, Natur, echte Gespräche und Ziele, die Zeit brauchen.
Kurz gesagt:
Künstliche Reize geben dir Belohnung ohne Anstrengung.
Echtes Leben gibt dir Dopamin durch Entwicklung.#dopamin #neurowissenschaft #psychologie #handysucht #mentalhealth
