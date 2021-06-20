Bedeldoos Bietswielder heeft weer eens geld nodig.

"Hee regering, krijg de tering!"

Kijk, daar hebben we weer 'sterverslaggever' Ieroewajaahh, wat een pro is het toch.

Bedeldoos Bietswielder is weer eens onderweg naar een hoop onzin en ze vraagt zich weer eens af of ze moet doorgaan of niet.

Wij stellen voor dat ze gewoon lekker stopt, een echte baan gaat zoeken en vooral nooit meer live te gaan maar inmiddels weten we dat als Ieroewajaahh zegt dat ze stopt er waarschijnlijk weer geld nodig is die ze dan op deze manier probeert te ontfutselen.

Voor haar vriendinnetje Mavis heeft ze dat al gedaan, want die is zo zielig en had dan weer geld nodig om vanuit de lik te kunnen bellen enzo.

Gekkie Bietswielder klaagt over haar schouder, want het zeulen met een statief doet geen goed voor dat lichaamsdeel, mede daarom vraagt ze zich af of het wel zinvol is om door te gaan.

En ze zegt het echt, ze heeft vakantie gepland! Vakantie! Deze ruifeter die al jarenlang gewoon helemaal niets uitvoert neemt vakantie want het heeft tijd voor zichzelf nodig. En ze vindt ook nog dat ze het verdiend heeft. LOL!

Zo zie je gelijk maar weer eens in wat voor bubbel die Ieroewajaahh zit. In haar doorgerookte brein denkt ze dus echt dat ze keihard aan het werk is met dat onzinnige gefilm.

En ja, hoe dan daarna verder. Met dat statief gaat het niet meer lukken en 'kameraad' Fred krijgt ook al zo vaak op zijn lazer van haar dat zelfs 'de redactie' zich zorgen maakte. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken want Fred snapt en begrijpt het allemaal en blijft graag als een lulletje achter haar aanlopen met het statief.

Maar ja, wat gaat madam dan doen als ze stopt?

Enfin een hoop geblaat maar uiteindelijk besluit ze toch maar niet te stoppen. Ze zit nu te denken aan een GoPro7 of zoiets en ja hoor, daar komt het al, daar heeft ze natuurlijk geen geld voor.

Al met al weer een verkapte manier van het parasietje om geld te bedelen.