Η γενετιστής Alexandra Henrion Caude προειδοποιεί για επιγενετικές μεταλλάξεις από τα mRNA εμβόλια. Alexandra Henrion Caude genetistic science Warns about mRNA vaccines that you do not know

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

22 views • April 17, 2021

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Πριν από λίγους μήνες, η γαλλοβρετανίδα γενετιστής Alexandra Henrion Caude (διαβάζεται: Αλεξάντρα Ανριόν Κόντε), προειδοποίησε ότι τα mRNA εμβόλια πρόκειται να επιφέρουν επιγενετικές μεταλλάξεις στο ανθρώπινο DNA. Το να το λέει ο οποιοσδήποτε, σίγουρα είναι κάτι που θα μπορούσε και ν’ αγνοηθεί. Όχι όμως όταν το λέει η Caude. Ας δούμε αρχικά ποια είναι αυτή η γυναίκα.



Η Alexandra Henrion Caude, γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1969 στο Warwick της Μεγάλης Βρετανίας (Βόρειος Ιρλανδία) και είναι υπερήφανη μητέρα 5 παιδιών. Σπούδασε Ιατρική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και έχει μεταπτυχιακό από την Ιατρική Σχολή του Harvard University (1998) αλλά και από το Ινστιτούτο Salk.



Είναι Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Μονάδα Γενετικής και Επιγενετικής Νευρομεταβολικών Νοσημάτων και Γενετικών Ελαττωμάτων) και εξειδικεύεται στο χώρο του microDNA.



Το «Marquis Who’s Who» την αναφέρει ως μία σημαντική και αξιοσημείωτη ερευνήτρια.



Όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για κάποια τυχαία προσωπικότητα. Πρόκειται για μία γυναίκα με εμπειρία στον τομέα της, η οποία ξέρει πολύ καλά τι λέει.



Στο βίντεο θα την ακούσουμε να λέει ότι η παρουσίαση του mRNA εμβολίου ήταν ιδιαίτερα «ξεπερασμένη» κι απλοϊκή και δεν αναφέρθηκε το σημαντικότερο κομμάτι ως προς το τι κάνει ένα mRNA εμβόλιο. Στον κόσμο ισχύει η ερμηνεία του mRNA ως ενός απλού αγγελιοφόρου (messenger).



Σύμφωνα με την Caude, με την γνώση που απέκτησε η επιστημονική κοινότητα στο θέμα της «οικογένειας» mRNA, έχει πλέον διευρυνθεί και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το mRNA είναι ένα RNA μέσα στο αρχικό RNA. Καθώς αντιδρούν με αλλά RNA ή άλλες πρωτεΐνες του οργανισμού, είναι αναμενόμενο πώς από τη στιγμή που θα μπει μέσα σε ένα κύτταρο RNA θα προκαλέσει μία μεταβολή σε αυτό. Στην ουσία πρόκειται για μία επαναρύθμιση (reset) του αρχικού κυττάρου.



Από τη στιγμή που το mRNA θα μπει σε ένα κύτταρο, οι μεταβολές που μπορεί να προκαλέσει είναι απρόβλεπτες, καθώς κάθε ανθρώπινο RNA έχει ξεχωριστές ιδιότητες. Κι αυτός είναι ο λόγος που η Συστημική Βιολογία δεν μπορεί να δημιουργήσει μια τεχνολογία που να μπορεί να προβλέψει το πώς θα εξελιχθεί μία αλληλεπίδραση μεταξύ mRNA και RNA.



Από τη στιγμή λοιπόν που το mRNA (αγγελιοφόρος RNA) μπει στον οργανισμό, θα αλληλεπιδράσει με τα microRNA πού είναι οι ρυθμιστές των κυττάρων μας και το αποτέλεσμα θα είναι απρόβλεπτο.



Ένας ιός, λειτουργεί ως σφουγγάρι. Εισέρχεται στον οργανισμό (ο covid19 είναι ένα RNA) και απορροφά τα κρίσιμα μόρια όπως το microRNA, χρησιμοποιώντας έτσι τα δικά μας «υλικά» για την ανάπτυξή του. Κι αυτό είναι κάτι που όλα τα εργαστήρια mRNA εμβολίων, έχουν αποκρύψει, γιατί με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και το mRNA που υπάρχει στα εμβόλια. Κι αυτός είναι ο λόγος που πρόκειται να προκύψουν επιγενετικές μεταλλάξεις σε όσους εμβολιαστούν με αυτά τα εμβόλια.



Είναι πολύ πιθανό, σε κάποιες περιπτώσεις οι γενετικές μεταλλάξεις να μην είναι άμεσες, αλλά μέσω της κληρονομικότητας να περάσουν στους απογόνους κάποιου που έχει εμβολιαστεί.



Κάποιος μπορεί να πει ότι αφού πρόκειται για επιγενετική, το αφήγημα δεν αλλάζει. Εδώ, η Caude φέρνει το παράδειγμα της μέλισσας, για να δείξει ότι όχι μόνο αλλάζει το αφήγημα, αλλά αλλάζει και δραματικά.



Σύμφωνα με την Caude πάντα, η βασίλισσα μέλισσα είναι ιδιαίτερα αδύνατη και μακρυά.Αντίθετα μία εργάτρια είναι κοντή με ρίγες στην κοιλιά. Οι συμπεριφορές τους είναι εντελώς διαφορετικές. Παρ’ όλα αυτά, έχουν το ίδιο DNA. Αυτό που κάνει την αλλαγή μεταξύ αυτών των δύο μελισσών, είναι ότι έχουν μια διαφορετική επιγενετική ρύθμιση. Αυτό μας δείχνει τον τρόπο που λειτουργεί η επιγενετική πάνω στο DNA.



Οι συνέπειες από την εισαγωγή ενός mRNA στον οργανισμό ενός υγειούς ατόμου, είναι κάτι που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Εξ αιτίας του SARScov2 (covid19), υπάρχουν νέα δεδομένα στον τομέα της επιγενετικής, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο.



Η Alexandra Henrion Caude, θέλει μέσα από αυτό το βίντεο να επισημάνει όσο πιο καθαρά γίνεται ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα γονίδια όσων κάνουν τα mRNA εμβόλια δεν πρόκειται να μεταλλαχθούν, δεδομένου ότι η επιγενετική τους θα μεταλλαχθεί.



Το mRNA, επιδρά όχι μόνο στα RNA κύτταρα, αλλά και στις πρωτεΐνες που ήδη υπάρχουν στα κύτταρά μας. Το mRNA, έχει τη δυνατότητα να αναστρέψει τις RNA πληροφορίες μέσω της τρανσκρυπτάσης που υπάρχει μέσα στα κύτταρά μας.



Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το mRNA μπορεί να μεταμορφωθεί σε DNA (αφού απορροφά, οικειοποιείται και μεταλλάσσει τις πληροφορίες του αρχικού DNA) και ν’ αλλάξει το γονιδίωμα σε επίπεδο DNA πλέον. Η γενετιστής Alexandra Henrion Caude προειδοποιεί για επιγενετικές μεταλλάξεις από τα mRNA εμβόλια. Alexandra Henrion Caude genetistic science Warns about mRNA vaccines that you do not know. ΠΗΓΗ: https://youtu.be/FhFyFx-Gur4 Πριν από λίγους μήνες, η γαλλοβρετανίδα γενετιστής Alexandra Henrion Caude (διαβάζεται: Αλεξάντρα Ανριόν Κόντε), προειδοποίησε ότι τα mRNA εμβόλια πρόκειται να επιφέρουν επιγενετικές μεταλλάξεις στο ανθρώπινο DNA. Το να το λέει ο οποιοσδήποτε, σίγουρα είναι κάτι που θα μπορούσε και ν’ αγνοηθεί. Όχι όμως όταν το λέει η Caude. Ας δούμε αρχικά ποια είναι αυτή η γυναίκα.Η Alexandra Henrion Caude, γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1969 στο Warwick της Μεγάλης Βρετανίας (Βόρειος Ιρλανδία) και είναι υπερήφανη μητέρα 5 παιδιών. Σπούδασε Ιατρική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και έχει μεταπτυχιακό από την Ιατρική Σχολή του Harvard University (1998) αλλά και από το Ινστιτούτο Salk.Είναι Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Μονάδα Γενετικής και Επιγενετικής Νευρομεταβολικών Νοσημάτων και Γενετικών Ελαττωμάτων) και εξειδικεύεται στο χώρο του microDNA.Το «Marquis Who’s Who» την αναφέρει ως μία σημαντική και αξιοσημείωτη ερευνήτρια.Όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για κάποια τυχαία προσωπικότητα. Πρόκειται για μία γυναίκα με εμπειρία στον τομέα της, η οποία ξέρει πολύ καλά τι λέει.Στο βίντεο θα την ακούσουμε να λέει ότι η παρουσίαση του mRNA εμβολίου ήταν ιδιαίτερα «ξεπερασμένη» κι απλοϊκή και δεν αναφέρθηκε το σημαντικότερο κομμάτι ως προς το τι κάνει ένα mRNA εμβόλιο. Στον κόσμο ισχύει η ερμηνεία του mRNA ως ενός απλού αγγελιοφόρου (messenger).Σύμφωνα με την Caude, με την γνώση που απέκτησε η επιστημονική κοινότητα στο θέμα της «οικογένειας» mRNA, έχει πλέον διευρυνθεί και θα μπορούσαμε να πούμε ότι το mRNA είναι ένα RNA μέσα στο αρχικό RNA. Καθώς αντιδρούν με αλλά RNA ή άλλες πρωτεΐνες του οργανισμού, είναι αναμενόμενο πώς από τη στιγμή που θα μπει μέσα σε ένα κύτταρο RNA θα προκαλέσει μία μεταβολή σε αυτό. Στην ουσία πρόκειται για μία επαναρύθμιση (reset) του αρχικού κυττάρου.Από τη στιγμή που το mRNA θα μπει σε ένα κύτταρο, οι μεταβολές που μπορεί να προκαλέσει είναι απρόβλεπτες, καθώς κάθε ανθρώπινο RNA έχει ξεχωριστές ιδιότητες. Κι αυτός είναι ο λόγος που η Συστημική Βιολογία δεν μπορεί να δημιουργήσει μια τεχνολογία που να μπορεί να προβλέψει το πώς θα εξελιχθεί μία αλληλεπίδραση μεταξύ mRNA και RNA.Από τη στιγμή λοιπόν που το mRNA (αγγελιοφόρος RNA) μπει στον οργανισμό, θα αλληλεπιδράσει με τα microRNA πού είναι οι ρυθμιστές των κυττάρων μας και το αποτέλεσμα θα είναι απρόβλεπτο.Ένας ιός, λειτουργεί ως σφουγγάρι. Εισέρχεται στον οργανισμό (ο covid19 είναι ένα RNA) και απορροφά τα κρίσιμα μόρια όπως το microRNA, χρησιμοποιώντας έτσι τα δικά μας «υλικά» για την ανάπτυξή του. Κι αυτό είναι κάτι που όλα τα εργαστήρια mRNA εμβολίων, έχουν αποκρύψει, γιατί με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και το mRNA που υπάρχει στα εμβόλια. Κι αυτός είναι ο λόγος που πρόκειται να προκύψουν επιγενετικές μεταλλάξεις σε όσους εμβολιαστούν με αυτά τα εμβόλια.Είναι πολύ πιθανό, σε κάποιες περιπτώσεις οι γενετικές μεταλλάξεις να μην είναι άμεσες, αλλά μέσω της κληρονομικότητας να περάσουν στους απογόνους κάποιου που έχει εμβολιαστεί.Κάποιος μπορεί να πει ότι αφού πρόκειται για επιγενετική, το αφήγημα δεν αλλάζει. Εδώ, η Caude φέρνει το παράδειγμα της μέλισσας, για να δείξει ότι όχι μόνο αλλάζει το αφήγημα, αλλά αλλάζει και δραματικά.Σύμφωνα με την Caude πάντα, η βασίλισσα μέλισσα είναι ιδιαίτερα αδύνατη και μακρυά.Αντίθετα μία εργάτρια είναι κοντή με ρίγες στην κοιλιά. Οι συμπεριφορές τους είναι εντελώς διαφορετικές. Παρ’ όλα αυτά, έχουν το ίδιο DNA. Αυτό που κάνει την αλλαγή μεταξύ αυτών των δύο μελισσών, είναι ότι έχουν μια διαφορετική επιγενετική ρύθμιση. Αυτό μας δείχνει τον τρόπο που λειτουργεί η επιγενετική πάνω στο DNA.Οι συνέπειες από την εισαγωγή ενός mRNA στον οργανισμό ενός υγειούς ατόμου, είναι κάτι που δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Εξ αιτίας του SARScov2 (covid19), υπάρχουν νέα δεδομένα στον τομέα της επιγενετικής, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο.Η Alexandra Henrion Caude, θέλει μέσα από αυτό το βίντεο να επισημάνει όσο πιο καθαρά γίνεται ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα γονίδια όσων κάνουν τα mRNA εμβόλια δεν πρόκειται να μεταλλαχθούν, δεδομένου ότι η επιγενετική τους θα μεταλλαχθεί.Το mRNA, επιδρά όχι μόνο στα RNA κύτταρα, αλλά και στις πρωτεΐνες που ήδη υπάρχουν στα κύτταρά μας. Το mRNA, έχει τη δυνατότητα να αναστρέψει τις RNA πληροφορίες μέσω της τρανσκρυπτάσης που υπάρχει μέσα στα κύτταρά μας.Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το mRNA μπορεί να μεταμορφωθεί σε DNA (αφού απορροφά, οικειοποιείται και μεταλλάσσει τις πληροφορίες του αρχικού DNA) και ν’ αλλάξει το γονιδίωμα σε επίπεδο DNA πλέον. Keywords vaccineslieschristtruthglobalizationantichristdictatorshipplandemicmrna

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