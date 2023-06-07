España: vende su casa, se queda de okupa con vistas al mar y usa menores marroquíes para que no la desahucien

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Jose y su mujer Rosario compraron una casa por 140.000euros en 2019 y a día de hoy no han podido poner un pie en su casa pues su antigua propietaria nunca la abandonó. Se ven obligados a pagar un alquiler para tener un lugar donde vivir y a seguir pagando la hipoteca de su vivienda okupada.
En esto se ha convertido España, en un país que defiende a los delincuentes y castiga a los ciudadanos honrados y trabajadores.