España: vende su casa, se queda de okupa con vistas al mar y usa menores marroquíes para que no la desahucien

Jose y su mujer Rosario compraron una casa por 140.000euros en 2019 y a día de hoy no han podido poner un pie en su casa pues su antigua propietaria nunca la abandonó. Se ven obligados a pagar un alquiler para tener un lugar donde vivir y a seguir pagando la hipoteca de su vivienda okupada.

En esto se ha convertido España, en un país que defiende a los delincuentes y castiga a los ciudadanos honrados y trabajadores.