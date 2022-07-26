What did Know this Portuguese singer who tried to tell us?

Song: Delfins - "A queda de um anjo."

Testemunhos da verdade

Tanto vão de mão em mão

Que se perdem com a idade

Porque ninguém nasce ensinado

E o que aprendi já está errado

Não acredito no meu passado

A queda de um anjo

Em cima de um homem

Que ao ganhar a idade

Perde a razão

Ontem liam evangelhos

Hoje é lei a constituição

Mas que ninguém me dê conselhos

Nunca gostei que a maioria

Organizasse o meu dia a dia

Não acredito em democracia

A queda de um anjo

Em cima de um Homem

Que ao ganhar a idade

Perde a razão

A todos os anjos

De todos os sexos

Agarrem as asas

Ao cair no chão

A todos os anjos

De todos os sexos

A todos os Homens

Agarrem as asas

As asas

Ao cair no chão





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