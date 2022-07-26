What did Know this Portuguese singer who tried to tell us?

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Song: Delfins - "A queda de um anjo."
Testemunhos da verdade
Tanto vão de mão em mão
Que se perdem com a idade
Porque ninguém nasce ensinado
E o que aprendi já está errado
Não acredito no meu passado
A queda de um anjo
Em cima de um homem
Que ao ganhar a idade
Perde a razão
Ontem liam evangelhos
Hoje é lei a constituição
Mas que ninguém me dê conselhos
Nunca gostei que a maioria
Organizasse o meu dia a dia
Não acredito em democracia
A queda de um anjo
Em cima de um Homem
Que ao ganhar a idade
Perde a razão
A todos os anjos
De todos os sexos
Agarrem as asas
Ao cair no chão
A todos os anjos
De todos os sexos
A todos os Homens
Agarrem as asas
As asas
Ao cair no chão
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