BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Обзор на почти полный гайд по Victoria 2
Game_pointer
Game_pointer
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • 1 day ago

Краткий обзор на видео почти ПОЛНЫЙ ГАЙД по Виктории 2 под авторством Олега Тайгера.

00:09 Настройка игры

00:13 Страны, за которые не стоит играть новичкам

00:53 Стартовые игры для новичков

1:08 Армия

1:22 Пошлина

1:45 Краткие итоги


Vic2 WIKI https://vic2.paradoxwikis.com/Victoria_2_Wiki

Подпишись и посмотри ролики:

Телеграмма: https://t.me/+FodQydlHKdliZWIy

Игра Steam: https://store.steampowered.com/app/42960/Victoria_II/

#victoria2 #Victoria2гайд #Виктория2

Keywords
gamestrategy gamevictoria 2game pointervictoria 2 guidevictoria iivicrotia 2 gamevictoria 2 wikivictoria 2 gameplay
Chapters

00:09Настройка игры

00:13Страны за которые не стоит играть новичкам

00:53Стартовые игры для новичков

1:08Армия

1:22Пошлина

1:45Краткий итоги

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy