Обзор на почти полный гайд по Victoria 2

Краткий обзор на видео почти ПОЛНЫЙ ГАЙД по Виктории 2 под авторством Олега Тайгера.
00:09 Настройка игры
00:13 Страны, за которые не стоит играть новичкам
00:53 Стартовые игры для новичков
1:08 Армия
1:22 Пошлина
1:45 Краткие итоги
Vic2 WIKI https://vic2.paradoxwikis.com/Victoria_2_Wiki
Игра Steam: https://store.steampowered.com/app/42960/Victoria_II/
