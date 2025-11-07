Обзор на почти полный гайд по Victoria 2

Краткий обзор на видео почти ПОЛНЫЙ ГАЙД по Виктории 2 под авторством Олега Тайгера.

00:09 Настройка игры

00:13 Страны, за которые не стоит играть новичкам

00:53 Стартовые игры для новичков

1:08 Армия

1:22 Пошлина

1:45 Краткие итоги





Vic2 WIKI https://vic2.paradoxwikis.com/Victoria_2_Wiki

Игра Steam: https://store.steampowered.com/app/42960/Victoria_II/

