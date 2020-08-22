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Contrôle de la population par les banquiers privés et fausse pandémie - Connaître l'histoire avec Sylvain Laforest (11 juillet 2020)
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5 views • August 22, 2020
Source : https://www.youtube.com/watch?v=vIBFOfIR_dk
Sylvain Laforest, auteur, réalisateur et journaliste. Mensonges, COVID, propagande et guerres, bienvenue dans l'Histoire comme vous ne l'avez pas apprise à l'école
Au sommaire :
Banquiers privés vs Pétrole, Rockefeller, Rothschild, CIA
Israël (depuis 1897 mais création en 1948) pour la conquête du pétrole
Trump, Poutine et globalisme
Ordre Mondiale et Nouvel Ordre Mondiale
Plan de la fausse pandémie planifié pour une vaccination forcée en vu d'implantation de puce (nanoparticules) et test de réaction de la population
Robotisation, drônes, Georges Orwell et contrôle
Guerres perpétuelles, Politique, Capitalisme, Communisme, Karl Marx et Rothschild
On y apprend que tous les médias sont contrôlés par les mêmes personnes à travers le monde à cause de ''dérapages'' qui ont réussi à sortir dans le passé grâce à des médias indépendants dans les années 70's-80's et qu'aujourd'hui le CFR dirige les médias et la CIA.
Le Council on Foreign Relations (CFR) est un club/organisation privé(e) avec des membres où toutes les têtes des médias, les principaux journalistes, les hauts commandements militaires, les anciens politiciens, les banquiers, les multinationales, les compagnies militaires, le complexe militaro-industriel... sont là pour contrôler toute la ligne médiatique et la CIA.
CIA et CFR
Kevin Shipp, un ancien haut gradé de la CIA a dénoncé que :
La CIA prend ses ordres du Council on Foreign Relations (CFR) et pas du tout du gouvernement américain.
La CIA est la chef de toutes les 17 agences américaines d'espionnage.
La National Security Intelligence (NSI) qui s'occupe de la surveillance ainsi que le FBI sont des départements de la CIA.
90 % du financement de la CIA vient de la contrebande de drogue qui controle la drogue dans le monde.
CIA = DEEP STATE
Ses livres : https://editionscharlou.com/fr/
Sylvain Laforest, auteur, réalisateur et journaliste. Mensonges, COVID, propagande et guerres, bienvenue dans l'Histoire comme vous ne l'avez pas apprise à l'école
Au sommaire :
Banquiers privés vs Pétrole, Rockefeller, Rothschild, CIA
Israël (depuis 1897 mais création en 1948) pour la conquête du pétrole
Trump, Poutine et globalisme
Ordre Mondiale et Nouvel Ordre Mondiale
Plan de la fausse pandémie planifié pour une vaccination forcée en vu d'implantation de puce (nanoparticules) et test de réaction de la population
Robotisation, drônes, Georges Orwell et contrôle
Guerres perpétuelles, Politique, Capitalisme, Communisme, Karl Marx et Rothschild
On y apprend que tous les médias sont contrôlés par les mêmes personnes à travers le monde à cause de ''dérapages'' qui ont réussi à sortir dans le passé grâce à des médias indépendants dans les années 70's-80's et qu'aujourd'hui le CFR dirige les médias et la CIA.
Le Council on Foreign Relations (CFR) est un club/organisation privé(e) avec des membres où toutes les têtes des médias, les principaux journalistes, les hauts commandements militaires, les anciens politiciens, les banquiers, les multinationales, les compagnies militaires, le complexe militaro-industriel... sont là pour contrôler toute la ligne médiatique et la CIA.
CIA et CFR
Kevin Shipp, un ancien haut gradé de la CIA a dénoncé que :
La CIA prend ses ordres du Council on Foreign Relations (CFR) et pas du tout du gouvernement américain.
La CIA est la chef de toutes les 17 agences américaines d'espionnage.
La National Security Intelligence (NSI) qui s'occupe de la surveillance ainsi que le FBI sont des départements de la CIA.
90 % du financement de la CIA vient de la contrebande de drogue qui controle la drogue dans le monde.
CIA = DEEP STATE
Ses livres : https://editionscharlou.com/fr/
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