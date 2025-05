DANZIG-BROMBERG MASSACRE - Adolf Hitler

English Intro Text:

The real reason Germany invaded Poland



Just 3 days before the start of the history-altering genocidal tragedy that was world war 2, adolf hitler pleaded for peace with britain and france.

His sincere overtures were ignored as the Allies, under the phony pretext of "protecting" their aggressive and militarist polish ally, declared war first.

Leading to the subsequent half a decade long world war.



Supported from "behind the scenes" by elements in the UK, France and the US, Smingly-Rydz Commander-in-Chief of Polands armed forces at the time was encouraged to ignore Hitler's sincere and generous proposals for resolving the bizarre and hated partition of Prussia that had caused tension ever since the end of World War 1.



At one point, Hitler had even agreed to give up claims to western Prussia in exchange for the return of Danzig and a 1-mile wide highway - railway passage linking Germany to eastern Prussia.



Underestimating Germany's resolve, overestimating Poland's power and foolishly trusting in the western intriguers who were manipulating bis bloated imperialistic ego, Smigly ignored Hitler's offers and ratcheted up the abuse of Germans trapped in western Prussia and Danzig.

The suffering of the Prussian Germans is not "Nazi Propaganda".

It is historical fact which the West's "court historians" have purposely edited out of their Orwellian history books.



Believing that the western powers were truly behind him, the cowardly Smigly stood down and allowed predominantly Jewish-Bolshevik terror gangs to attack innocent Germans; both within "Prussian Poland" and inside of German border towns as well.

These gangs of Red "partisans", as well as other Polish ultra-nationalists, had been salivating at the prospect of triggering a western "holy war" against Germany ever since 1933.



The brutality of the mass killing gives an indication of the type of abuse that innocent Germans trapped in Poland had been suffering while Smigly "looked the other way".









Mainsite:

https://www.wuwox.com/c/derhauptmann

More:

https://argentbeacon.com/





Also watch Vincent Reynouard:

https://www.wuwox.com/c/vincentreynouardmirror

And Ernst Zundel:

https://www.wuwox.com/c/avof





Also interesting is Henry Hafenmayer (German) and Alfred Schaefer (German), Horst Mahler (German)

https://www.wuwox.com/c/henryhafenmayer





Also search for historical videos on goyimtv.com or bitchute.com with VPN from USA (blocked for europe all historical videos!)

Or on https://archive.org (also very interesting)

Or https://truthpodium.org/





Interesting Flyers:

https://www.gtvflyers.com/





Search for videos of "impartial truth", "historia prohibida", "alerta judaida", "spero patria"





German Intro Text:

Deutsch:

Der wahre Grund für die Invasion Polens durch Deutschland



Nur drei Tage vor Beginn der weltbewegenden Völkermordtragödie des Zweiten Weltkriegs, bat Adolf Hitler um Frieden mit Großbritannien und Frankreich.

Seine aufrichtigen Annäherungsversuche wurden ignoriert, da die Alliierten unter dem falschen Vorwand, ihren aggressiven und militaristischen polnischen Verbündeten „schützen“ zu wollen, zuerst den Krieg erklärten.

Dies führte zum darauffolgenden ein halbes Jahrzehnt andauernden Weltkrieg.



Smigly-Rydz, der damalige Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte, wurde „hinter den Kulissen“ von Elementen in Großbritannien, Frankreich und den USA unterstützt und dazu ermutigt, Hitlers aufrichtige und großzügige Vorschläge zur Lösung der bizarren und verhassten Teilung Preußens zu ignorieren, die seit dem Ende des Ersten Weltkriegs für Spannungen gesorgt hatte.



Hitler hatte sogar einmal zugestimmt, Ansprüche auf Westpreußen aufzugeben, im Austausch für die Rückgabe Danzigs und einer 1,6 km breiten Autobahn-Eisenbahn-Passage, die Deutschland mit Ostpreußen verbindet.



Smigly unterschätzte Deutschlands Entschlossenheit, überschätzte Polens Macht und vertraute törichterweise den westlichen Intriganten, die sein aufgeblähtes imperialistisches Ego manipulierten.

Er ignorierte Hitlers Angebote und steigerte den Missbrauch der in Westpreußen und Danzig gefangenen Deutschen.



Das Leiden der preußischen Deutschen ist keine „Nazi-Propaganda“.

Es ist eine historische Tatsache, die die „Hofhistoriker“ des Westens absichtlich aus ihren orwellschen Geschichtsbüchern gestrichen haben.



Im Glauben, dass die westlichen Mächte wirklich hinter ihm stünden, zog sich der feige Smigly zurück und erlaubte überwiegend jüdisch-bolschewistischen Terrorbanden, unschuldige Deutsche anzugreifen; sowohl innerhalb des „preußischen Polens“ als auch in deutschen Grenzstädten.

Diese Banden roter „Partisanen“ und andere polnische Ultranationalisten hatten schon seit 1933 bei der Aussicht, einen westlichen „Heiligen Krieg“ gegen Deutschland auszulösen, das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.



Die Brutalität der Massentötungen gibt einen Hinweis auf die Art von Misshandlungen, die unschuldige Deutsche erleiden mussten, während Smigly „wegsah“.