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ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения. Серия 7 (Новый сезон)
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569 views • October 19, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод седьмой серии фильма «Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения».
Из более ранних серий фильма вы могли узнать, что традиционные методы диагностики рака, которые позиционируются как методы ранней диагностики, на самом деле способны выявить раковый процесс, когда опухоль уже образовалась и содержит миллиарды раковых клеток. Часто это бывает уже слишком поздно. Доктор Хилу – один из экспертов сегодняшней серии, расскажет о методе действительно ранней диагностики рака с помощью электронного микроскопа. Этот метод позволяет буквально по паре капель крови, взятых из пальца, выявить нарушения за годы до образования опухоли, на стадии предракового клеточного дисбаланса. Что дает возможность предотвратить развитие заболевания. А если рак уже развился, метод поможет и при лечении рака.
Из седьмой серии вы узнаете о таком эффективном методе лечения и профилактики рака и многих других болезней, как гипербарическая оксигенация. Суть метода – в насыщении клеток организма кислородом. Как известно из открытия немецкого учёного Отто Варбурга, рак развивается в бескислородной среде, а кислород, напротив, способствует гибели раковых клеток. Этот же принцип используется и в другом известном протоколе лечения рака – диете Будвиг, о чём более подробно вы также узнаете из этой серии.
Эксперты поделятся информацией о роли особой воды в лечении рака. В конце 1980-х годов русский ученый Игорь Смирнов участвовал в исследовательском проекте, изучавшем воздействие радиации на организм человека после Чернобыльской катастрофы. Пострадавших от радиации людей отправляли на лечение в разные курорты. И было замечено, что в некоторых курортах реабилитация проходила гораздо успешнее, чем в других. Удалось установить, что дело было в минеральной воде. Проведенные исследования показали, что секрет не в минеральном составе воды, а в ее уникальной линейной молекулярной структуре, которая позволяет более эффективно проникать внутрь клетки.
Вы узнаете, какую роль в лечении рака могут сыграть электричество, особые низкочастотные электромагнитные колебания и свет.
Также вас ждет рассказ о целительной силе хлорофилла и о том, как хлорофилл и другие суперфуды помогают в борьбе с раком.
И, как всегда, вы услышите вдохновляющие истории успешного излечения рака альтернативными методами.
В этой серии будет не раз повторяться, что ключ к успеху в лечении рака – это не какое-то одно-единственное чудо-средство или метод, а всесторонний комплекс методов, который учитывает все аспекты лечения.
Просмотр 7-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения” в очередной раз подтверждает, что рак – это не смертный приговор. И что излечение от этой болезни вполне реально! Посмотрите этот фильм сами и поделитесь им со своими близкими и знакомыми. Возможно кому-то этот сериал поможет вернуть здоровье или даже сохранить жизнь, как это уже произошло со многими людьми по всему миру.
Остальные переведенные нами серии фильма “Правда о раке” смотрите по ссылке ниже.
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Материалы в тему:
• Все переведенные серии фильма “Правда о раке”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака”: https://medalternativa.info/video/film-chudo-gersona-istselenie-raka/
• История исцеления рака груди 4-й стадии альтернативными методами (видео): https://medalternativa.info/video/istselenie-raka-grudi/
• Натуральные методы лечения рака: 11 стратегий, которые работают: https://medalternativa.info/entry/11-strategij/
• Семь основных шагов по профилактике и лечению рака. Др. Вероник Десольнье (видео): https://medalternativa.info/our/films/sem-shagov-lecheniya-raka/
• Манифест здоровья от Крис Карр: https://medalternativa.info/entry/manifest-zdorovya-ot-kris-karr/
• Комплексный подход в лечении рака: https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
• Диагноз – рак. Что делать?: https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии: https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
• Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Сайт об натуральной (альтернативной) концепции лечении рака: https://medalternativa.info
Из более ранних серий фильма вы могли узнать, что традиционные методы диагностики рака, которые позиционируются как методы ранней диагностики, на самом деле способны выявить раковый процесс, когда опухоль уже образовалась и содержит миллиарды раковых клеток. Часто это бывает уже слишком поздно. Доктор Хилу – один из экспертов сегодняшней серии, расскажет о методе действительно ранней диагностики рака с помощью электронного микроскопа. Этот метод позволяет буквально по паре капель крови, взятых из пальца, выявить нарушения за годы до образования опухоли, на стадии предракового клеточного дисбаланса. Что дает возможность предотвратить развитие заболевания. А если рак уже развился, метод поможет и при лечении рака.
Из седьмой серии вы узнаете о таком эффективном методе лечения и профилактики рака и многих других болезней, как гипербарическая оксигенация. Суть метода – в насыщении клеток организма кислородом. Как известно из открытия немецкого учёного Отто Варбурга, рак развивается в бескислородной среде, а кислород, напротив, способствует гибели раковых клеток. Этот же принцип используется и в другом известном протоколе лечения рака – диете Будвиг, о чём более подробно вы также узнаете из этой серии.
Эксперты поделятся информацией о роли особой воды в лечении рака. В конце 1980-х годов русский ученый Игорь Смирнов участвовал в исследовательском проекте, изучавшем воздействие радиации на организм человека после Чернобыльской катастрофы. Пострадавших от радиации людей отправляли на лечение в разные курорты. И было замечено, что в некоторых курортах реабилитация проходила гораздо успешнее, чем в других. Удалось установить, что дело было в минеральной воде. Проведенные исследования показали, что секрет не в минеральном составе воды, а в ее уникальной линейной молекулярной структуре, которая позволяет более эффективно проникать внутрь клетки.
Вы узнаете, какую роль в лечении рака могут сыграть электричество, особые низкочастотные электромагнитные колебания и свет.
Также вас ждет рассказ о целительной силе хлорофилла и о том, как хлорофилл и другие суперфуды помогают в борьбе с раком.
И, как всегда, вы услышите вдохновляющие истории успешного излечения рака альтернативными методами.
В этой серии будет не раз повторяться, что ключ к успеху в лечении рака – это не какое-то одно-единственное чудо-средство или метод, а всесторонний комплекс методов, который учитывает все аспекты лечения.
Просмотр 7-й серии фильма “Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения” в очередной раз подтверждает, что рак – это не смертный приговор. И что излечение от этой болезни вполне реально! Посмотрите этот фильм сами и поделитесь им со своими близкими и знакомыми. Возможно кому-то этот сериал поможет вернуть здоровье или даже сохранить жизнь, как это уже произошло со многими людьми по всему миру.
Остальные переведенные нами серии фильма “Правда о раке” смотрите по ссылке ниже.
Над созданием русской версии фильма работали:
Перевод: Ксения Нагаева
Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь)
Монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Материалы в тему:
• Все переведенные серии фильма “Правда о раке”: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
• Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака”: https://medalternativa.info/video/film-chudo-gersona-istselenie-raka/
• История исцеления рака груди 4-й стадии альтернативными методами (видео): https://medalternativa.info/video/istselenie-raka-grudi/
• Натуральные методы лечения рака: 11 стратегий, которые работают: https://medalternativa.info/entry/11-strategij/
• Семь основных шагов по профилактике и лечению рака. Др. Вероник Десольнье (видео): https://medalternativa.info/our/films/sem-shagov-lecheniya-raka/
• Манифест здоровья от Крис Карр: https://medalternativa.info/entry/manifest-zdorovya-ot-kris-karr/
• Комплексный подход в лечении рака: https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
• Диагноз – рак. Что делать?: https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
• 13 вопросов, на которые нужно получить ответы у онколога, прежде чем сказать «ДА» химиотерапии: https://medalternativa.info/entry/13-voprosov-k-himii/
• Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию»: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Сайт об натуральной (альтернативной) концепции лечении рака: https://medalternativa.info
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