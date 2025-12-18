BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Armas Biológicas de Vacunas - destacado de la entrevista 2
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
Support This Channel

This channel has partnered with the Brighteon Store and receives a small commission from all sales generated from an affiliate link.

Click the shop now button below to help out this channel.

Shop NowLearn More
10 views • 1 day ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


El Dr. Tau Braun compartió su amplia experiencia con las vacunas, incluyendo su trabajo inicial vacunando bebés en Sudáfrica. Destacó los peligros de las vacunas modernas, especialmente las de ARNm, que según él podrían ser armas biológicas diseñadas para causar inflamación sistémica y alteraciones genéticas. Braun presentó su modelo de condicionamiento antigénico de glicanos, sugiriendo que los azúcares de las vacunas crean una memoria inmunológica pavloviana que asocia el azúcar con peligro, lo que podría llevar a trastornos autoinmunes. Además, enfatizó la importancia del cobre y el zinc en la función inmunológica y criticó a la industria de las vacunas por su secretismo y su enfoque en el lucro. Braun hizo un llamado al apoyo comunitario para financiar su investigación y su labor en favor de la libertad de salud.


Keywords
brighteonhighlightsspanishverdad botanica
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Bottled water exposed: The hidden dangers of plastic hydration

Bottled water exposed: The hidden dangers of plastic hydration

Patrick Lewis
How lifelong exercise rewrites the immune system&#8217;s aging script

How lifelong exercise rewrites the immune system’s aging script

Ava Grace
Historic lawsuit exposes Pentagon&#8217;s forced vaccination program that systematically denies 98% of religious exemptions

Historic lawsuit exposes Pentagon’s forced vaccination program that systematically denies 98% of religious exemptions

Lance D Johnson
California fog traps pollution, sparking health concerns

California fog traps pollution, sparking health concerns

Willow Tohi
The censorship of mask science: How evidence against mask efficacy is being purged

The censorship of mask science: How evidence against mask efficacy is being purged

Patrick Lewis
Study: Sugary drinks cause more Type 2 diabetes than sugary foods

Study: Sugary drinks cause more Type 2 diabetes than sugary foods

Ava Grace
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy