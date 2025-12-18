Armas Biológicas de Vacunas - destacado de la entrevista 2

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





El Dr. Tau Braun compartió su amplia experiencia con las vacunas, incluyendo su trabajo inicial vacunando bebés en Sudáfrica. Destacó los peligros de las vacunas modernas, especialmente las de ARNm, que según él podrían ser armas biológicas diseñadas para causar inflamación sistémica y alteraciones genéticas. Braun presentó su modelo de condicionamiento antigénico de glicanos, sugiriendo que los azúcares de las vacunas crean una memoria inmunológica pavloviana que asocia el azúcar con peligro, lo que podría llevar a trastornos autoinmunes. Además, enfatizó la importancia del cobre y el zinc en la función inmunológica y criticó a la industria de las vacunas por su secretismo y su enfoque en el lucro. Braun hizo un llamado al apoyo comunitario para financiar su investigación y su labor en favor de la libertad de salud.



