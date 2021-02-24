© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Das wundersame mRNA-Impferlebnis der wunderschönen Angelique Busko
Follow
2
Download MP3
Share
Report
121 views • February 24, 2021
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Hallo! Mein Name ist Angelique Busko! Ich bin 20 Jahre alt. Ich habe angefangen, Anfälle zu haben, nachdem ich für die Schule geimpft werden musste. Ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren Anfälle. Mein Hauptziel ist es, anfallsfrei zu werden. Ich habe versucht, so natürlich wie möglich anfallsfrei zu werden, durch Entgiftung, Ernährung und Sport. Das ist der Grund, warum ich diese Reise antrete, weil ich hoffentlich am Ende der Reise keine Anfälle mehr haben werde! Aber nicht nur das, ich möchte das Bewusstsein für Epilepsie verbreiten und auch auf eine positive Art und Weise leben.
https://www.youtube.com/c/MyJourneyToBeSeizureFree
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Hallo! Mein Name ist Angelique Busko! Ich bin 20 Jahre alt. Ich habe angefangen, Anfälle zu haben, nachdem ich für die Schule geimpft werden musste. Ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren Anfälle. Mein Hauptziel ist es, anfallsfrei zu werden. Ich habe versucht, so natürlich wie möglich anfallsfrei zu werden, durch Entgiftung, Ernährung und Sport. Das ist der Grund, warum ich diese Reise antrete, weil ich hoffentlich am Ende der Reise keine Anfälle mehr haben werde! Aber nicht nur das, ich möchte das Bewusstsein für Epilepsie verbreiten und auch auf eine positive Art und Weise leben.
https://www.youtube.com/c/MyJourneyToBeSeizureFree
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.