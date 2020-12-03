Dr Carrie Madej - Kάλεσμα Αφύπνισης (Ελληνικοί Υπότιτλοι)

Οι τεχνολογίες που προωθούνται ... μπορούν να αλλάξουν τον ίδιο τον άνθρωπο!



Η Dr Carrie Madej, είναι ειδική παθολόγος και ερευνήτρια στο McDonough της Τζώρτζια των Η.Π.Α.

Σήμερα εξασκεί το λειτούργημά της στο Phoenix Medical Group of Georgia, LLC και συνεργάζεται με το Southern Regional Medical Center. Η Dr Carrie αποκαλύπτει, στο βίντεο αυτό, με απλά λόγια γιατί το εμβόλιο το οποίο ετοιμάζουν δεν έχει καμμία σχέση με τα προηγούμενα εμβόλια που όλοι γνωρίζουμε.

Είναι το πρώτο εμβόλιο στο είδος του και δεν υπάρχει προηγούμενο.

Εξηγεί πως θα επηρεάσει το DNA των ανθρώπων και τι θα προκαλέσει...

Τονίζει ότι ... σκοπός τους είναι να ενσωματώσουν στο εμβόλιο κάποιες ουσίες που θα επιδρούν στον εγκέφαλο και θα μετατρέπουν τον εμβολιαζόμενο σε ένα είδος «υπερανθρώπου»...

Μας λέει καθαρά ότι οι δαιμονισμένοι νεοταξίτες επεμβαίνουν πλέον καθαρά στο πλάσμα του Θεού και στη Δημιουργία του, πειραματιζόμενοι… να φτιάξουν τον «υπεράνθρωπο»...

Δηλαδή ο κύριος στόχος τους είναι να υποκαταστήσουν τον Άγιο Θεό… επηρεαζόμενοι σαφώς από τον … «έξω απο δω»…



"shmantikanea"