Что, если я поставлю приvиvку от K0вид-19

А если я поставлю приvиvку от K0вид-19? Я не заболею K0вид? А если заболею, то не заражу других? Смогу ли я не соблюдать ограничительных мер? А если я получу осложнения, кто-нибудь понесет ответственность? Перевод: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернативо.инфо Монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернативо.инфо Материалы в тему: § Вакцины от Covid-19 https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ot-covid-19/ § Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/ § Более 30 000 экспертов здравоохранения выступают против изоляций из-за COVID-19 https://medalternativa.info/entry/eksperti-protiv-izolyatsij/ § Безликие родители, пугающий мир: ограничения из-за Covid-19 могут уничтожить целое поколение https://medalternativa.info/entry/ogranicheniya-iz-za-covid-19/ § Антиутопия «Великая перезагрузка»: «Ничем не владей и будь счастлив», будучи человеком в 2030 https://medalternativa.info/entry/antiutopiya-velikaya-perezagruzka/ § Вакцины от Covid — это форма «вооружённой медицины»? https://medalternativa.info/entry/vooruzhyonaia-meditsina/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.