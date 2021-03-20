Что, если я поставлю приvиvку от K0вид-19

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
А если я поставлю приvиvку от K0вид-19? Я не заболею K0вид? А если заболею, то не заражу других? Смогу ли я не соблюдать ограничительных мер? А если я получу осложнения, кто-нибудь понесет ответственность? Перевод: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернативо.инфо Монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернативо.инфо Материалы в тему: § Вакцины от Covid-19 https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ot-covid-19/ § Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/ § Более 30 000 экспертов здравоохранения выступают против изоляций из-за COVID-19 https://medalternativa.info/entry/eksperti-protiv-izolyatsij/ § Безликие родители, пугающий мир: ограничения из-за Covid-19 могут уничтожить целое поколение https://medalternativa.info/entry/ogranicheniya-iz-za-covid-19/ § Антиутопия «Великая перезагрузка»: «Ничем не владей и будь счастлив», будучи человеком в 2030 https://medalternativa.info/entry/antiutopiya-velikaya-perezagruzka/ § Вакцины от Covid — это форма «вооружённой медицины»? https://medalternativa.info/entry/vooruzhyonaia-meditsina/ Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.