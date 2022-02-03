В Лондоне отменили обязательное ношение намордников, но люди всё равно их носят

Vera Nika 133 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

504 views • February 03, 2022



Да и проблем-то ... БОЛЬШИНСТВО УЖЕ ПОГУБИЛИ ПРИВИВКАМИ, теперь можно и отменять. Всё равно эти лжевакцины сработают и начнётся мор уже полностью явный. При котором глобалистам можно будет вводить ещё больше локдаун и запреты, репрессии против непривитых, принудительные уколы через введённые в города войска, т.е. начнётся основной этап мечения прежде отказывавшихся от убийственных уколов. (Ведь пометить неразумной большинство потребителей было более лёгкой задачей, с которой силы тьмы уже в основном справились).



Многие ещё не понимают, что проблема не в том, чтобы узнать что внедряемая сейчас «лжевакцина» это гибель, которую надо отвергать и отказаться в такие времена как сейчас (когда это ещё можно сделать добровольно, просто одним своим решением). А в том, — чтобы избежать укола когда это будут делать ПРИНУДИТЕЛЬНО! Человеку необходима реальная ЗАЩИТА, Духовная Сила, Энергия для того, чтобы выполнить своё решение отвергнуть «вакцинирование»-чипирование!

!!! Учтите. За прежние десятилетия вас обвели вокруг пальца — наделали сект и так заставили верить что Спасительная вера это ещё одна «секта». Поэтому от страха мозги и сердце у многих отключаются. Когда слышите или вспоминаете, «секта», — то уже и думать не можете. Так тёмные добились своего, лишили многих Защиты. И поделом маловерным, потому что всё равно бы не устояли в вере.

При этом кто-то, несмотря на клевету, такую же, как и вы слышали, — всё равно почувствовал великую Любовь и осознал Истину! Так что сами все выбирают. Как и прежде, Свет Пришёл. Но разве все, условно верующие, Его почувствовали и остались верными несмотря ни на что? У Исуса Христа оказалось лишь несколько десятков учеников. А остальные показали себя как духовно слепые и недостаточно зрячие.

Никто никого уговаривать не будет! Сейчас будут Спасены только могущие узнать Свет, почувствовать Высшую Любовь!

А остальные сами откажутся от Защиты и будут принудительно «вакцинированы»-чипированы. Потому что так допущены все условия — чтобы произошло деление на уже способных верить, научившихся за все прежние века, и на безверных.

Вам сказали «Что такого не может быть»? Вас научили «Если скажут вам, не верьте» (не упомянув, что такое предупреждение разсчитано лишь не будущие времена «дней великой скорби»)? А вы сами не перепроверили, доверились слепым лжетолкователям?..

Воистину, у БАЖЕНственности найдётся Управа на маловерных! Как сказано: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Иоан., гл. 12).



«Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» —

«Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» —



ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА» —



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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ В Лондоне отменили обязательное ношение намордников, но люди всё равно их носят. Примеч.: обязательный масочный режим сохранился ТОЛЬКО в общественном транспорте...Да и проблем-то ... БОЛЬШИНСТВО УЖЕ ПОГУБИЛИ ПРИВИВКАМИ, теперь можно и отменять. Всё равно эти лжевакцины сработают и начнётся мор уже полностью явный. При котором глобалистам можно будет вводить ещё больше локдаун и запреты, репрессии против непривитых, принудительные уколы через введённые в города войска, т.е. начнётся основной этап мечения прежде отказывавшихся от убийственных уколов. (Ведь пометить неразумной большинство потребителей было более лёгкой задачей, с которой силы тьмы уже в основном справились).Многие ещё не понимают, что проблема не в том, чтобы узнать что внедряемая сейчас «лжевакцина» это гибель, которую надо отвергать и отказаться в такие времена как сейчас (когда это ещё можно сделать добровольно, просто одним своим решением). А в том, — чтобы избежать укола когда это будут делать ПРИНУДИТЕЛЬНО! Человеку необходима реальная ЗАЩИТА, Духовная Сила, Энергия для того, чтобы выполнить своё решение отвергнуть «вакцинирование»-чипирование!!!! Учтите. За прежние десятилетия вас обвели вокруг пальца — наделали сект и так заставили верить что Спасительная вера это ещё одна «секта». Поэтому от страха мозги и сердце у многих отключаются. Когда слышите или вспоминаете, «секта», — то уже и думать не можете. Так тёмные добились своего, лишили многих Защиты. И поделом маловерным, потому что всё равно бы не устояли в вере.При этом кто-то, несмотря на клевету, такую же, как и вы слышали, — всё равно почувствовал великую Любовь и осознал Истину! Так что сами все выбирают. Как и прежде, Свет Пришёл. Но разве все, условно верующие, Его почувствовали и остались верными несмотря ни на что? У Исуса Христа оказалось лишь несколько десятков учеников. А остальные показали себя как духовно слепые и недостаточно зрячие.Никто никого уговаривать не будет! Сейчас будут Спасены только могущие узнать Свет, почувствовать Высшую Любовь!А остальные сами откажутся от Защиты и будут принудительно «вакцинированы»-чипированы. Потому что так допущены все условия — чтобы произошло деление на уже способных верить, научившихся за все прежние века, и на безверных.Вам сказали «Что такого не может быть»? Вас научили «Если скажут вам, не верьте» (не упомянув, что такое предупреждение разсчитано лишь не будущие времена «дней великой скорби»)? А вы сами не перепроверили, доверились слепым лжетолкователям?..Воистину, у БАЖЕНственности найдётся Управа на маловерных! Как сказано: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Иоан., гл. 12).«Библейские пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/biblejskie-prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos «Пророчества о Явлении Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС» — https://usmalos.com/arxiv/publikaczii-uchenikov/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira-marii-devi-hristos ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «ПРОРОЧЕСТВА О ЯВЛЕНИИ МАТЕРИ МИРА» — https://usmalos.com/prorochestva-o-yavlenii-materi-mira/ Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации»._________________________Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip (387 мб). Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).Подробнее: «Скачать. Материалы Сайта для чтения без Интернета» — https://usmalos.com/skachat.-materialy-sajta-dlya-chteniya-bez-interneta Подписывайтесь на Telegram-Канал — https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskayaВидео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac Keywords vaccinationtechnologycontroltranshumanismbluetoothtotalchippingcoronaviruskoronaviruscovidgenocidluciferinquinta columnananotechnologiegmo geno modified organisms chippingmac addresseschip protectionlifting restrictions

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