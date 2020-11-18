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18.11.2020. ЕСЛИ У МЕНЯ КРЕДИТ, МОГУ ЛИ Я КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ ДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ?
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Наш основной канал на Youtube Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g.
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Альтернативный видео-хостинг: https://www.brighteon.com/channels/vera77.
Содержание:
01:44 Жития святых - Праведный Филарет Милостивый. https://www.youtube.com/watch?v=O2NU0kNyz98&;list=PLeFr41bWT8kYO8eCNmvV0_fNpZgnREpwR&index=53.
20:01 Молитва Святому праведному Филарету Милостивому.
Сегодня мы рассмотрим вопрос: можно ли жертвовать заемные деньги? Поговорим о том можно ли жертвовать последнее, а также рассмотрим пример Святого праведного Филарета Милостивого.
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