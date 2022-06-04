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04.06.2022 Состоялся ли раскол РПЦ МП? Кто входит в раскол? (Выпуск №248. Часть 1 (2))
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7585 views • June 04, 2022
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Vera77.com Часть 2
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07:42 Теличко о биолабораториях на Украине
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34:04 Новые кадры сдачи азовцев
43:11 Первый пошел. Пожизненный срок Вадиму Шишимарину | Информационный дайджест «Время Свободы» https://www.youtube.com/watch?v=RbnR04E5mcU
54:23 Бабушка: у меня для них жалости нет!
1:05:56 Повстанческая азбука нацизма
1:08:51 БАРИ ИТАЛИЯ?ﾟﾇﾹ ЧУДО В БАЗИЛИКЕ. КАК ДОСТАЮТ МИРО ОТ МОЩЕЙ СВЯТОГО НИКОЛАЯ https://www.youtube.com/watch?v=ad9kWphYuek
1:18:07 22 МАЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ К ЛЮДЯМ...ПРИПЛЫЛА ИКОНА https://www.youtube.com/watch?v=k8DzR45UNAc
brighteon.com Часть 2
Vera77.com Часть 1
Vera77.com Часть 2
Для зрителей из России - Все наши материалы на сайте http://ru.vera77.com/
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
00:00 Операция по созданию мирового голода https://youtu.be/zg-HAHBmlAs
04:09 Вы не поверите своим ушам! Британский Епископ Ричард Уильямсон. https://www.youtube.com/watch?v=RTHCtBl2DWY
07:42 Теличко о биолабораториях на Украине
30:25 Подрыв дамбы вызовет волну в 10 метров!
34:04 Новые кадры сдачи азовцев
43:11 Первый пошел. Пожизненный срок Вадиму Шишимарину | Информационный дайджест «Время Свободы» https://www.youtube.com/watch?v=RbnR04E5mcU
54:23 Бабушка: у меня для них жалости нет!
1:05:56 Повстанческая азбука нацизма
1:08:51 БАРИ ИТАЛИЯ?ﾟﾇﾹ ЧУДО В БАЗИЛИКЕ. КАК ДОСТАЮТ МИРО ОТ МОЩЕЙ СВЯТОГО НИКОЛАЯ https://www.youtube.com/watch?v=ad9kWphYuek
1:18:07 22 МАЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ К ЛЮДЯМ...ПРИПЛЫЛА ИКОНА https://www.youtube.com/watch?v=k8DzR45UNAc
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