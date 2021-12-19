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ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ... 💥 Γιατρός Παρέλυσε μετά τον 2ο εμβολιασμό του και Επιμένει ότι....
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12 views • December 19, 2021
Ο χειρουργός Σπύρος Σκιαδόπουλος μιλά στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο για την περιπέτειά του μετά τον 2ο εμβολιασμό του.Σαν μην εφτανε ολη η περιπετεια ηθελαν να τον βγαλουν και τρελλο οδηγωντας τον στο ψυχιατρειο... Του το προτειναν φυσικα
" Εγώ θεωρούσα το εμβόλιο ιερό πράγμα... Δυστυχώς ήμουν πολύ άτυχος.. Όμως ο πόλεμος συνεχίζεται "
Παρέλυσε μετά τον εμβολιασμό του - Γιατρός αφηγείται την δραματική εμπειρία του από το εμβόλιο της Pfizer
https://www.pronews.gr/ygeia/1042182_parelyse-meta-ton-emvoliasmo-toys-giatros-afigeitai-tin-dramatiki-empeiria-toy-apo?utm_source=ocm&;utm_medium=storyteller
" Εγώ θεωρούσα το εμβόλιο ιερό πράγμα... Δυστυχώς ήμουν πολύ άτυχος.. Όμως ο πόλεμος συνεχίζεται "
Παρέλυσε μετά τον εμβολιασμό του - Γιατρός αφηγείται την δραματική εμπειρία του από το εμβόλιο της Pfizer
https://www.pronews.gr/ygeia/1042182_parelyse-meta-ton-emvoliasmo-toys-giatros-afigeitai-tin-dramatiki-empeiria-toy-apo?utm_source=ocm&;utm_medium=storyteller
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