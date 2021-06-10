USA - Texasban betiltották az oltási igazolványokat

Greg Abbott texasi kormányzó törvényt írt alá, amely megtiltja a vállalkozásoknak, hogy "oltási útlevelet" kérjenek a magányos csillagállamban.



A kormányzó hétfőn írta alá az S.B. 968. számú törvényt. A jogszabály értelmében Texasban tilos bármely vállalkozás számára a COVID-19 oltások igazolását megkövetelni az üzleti tevékenység megkezdéséhez.



Abbott a lépést a Twitteren aznap közzétett videóban jelentette be, mondván: "Texas 100%-ban nyitott.



"A texasiaknak szabadságot kell adni, hogy oda menjenek, ahová akarnak, mindenféle korlátozás, korlátozás vagy követelmény nélkül" - írta Abbott. "Ma aláírtam egy törvényt, amely megtiltja, hogy bármely [texasi] vállalkozás vagy [kormányzati] szerv oltási útlevelet vagy bármilyen oltási információt kérjen".