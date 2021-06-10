© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
USA - Texasban betiltották az oltási igazolványokat
Follow
0
Share
Report
20 views • June 10, 2021
Greg Abbott texasi kormányzó törvényt írt alá, amely megtiltja a vállalkozásoknak, hogy "oltási útlevelet" kérjenek a magányos csillagállamban.
A kormányzó hétfőn írta alá az S.B. 968. számú törvényt. A jogszabály értelmében Texasban tilos bármely vállalkozás számára a COVID-19 oltások igazolását megkövetelni az üzleti tevékenység megkezdéséhez.
Abbott a lépést a Twitteren aznap közzétett videóban jelentette be, mondván: "Texas 100%-ban nyitott.
"A texasiaknak szabadságot kell adni, hogy oda menjenek, ahová akarnak, mindenféle korlátozás, korlátozás vagy követelmény nélkül" - írta Abbott. "Ma aláírtam egy törvényt, amely megtiltja, hogy bármely [texasi] vállalkozás vagy [kormányzati] szerv oltási útlevelet vagy bármilyen oltási információt kérjen".
A kormányzó hétfőn írta alá az S.B. 968. számú törvényt. A jogszabály értelmében Texasban tilos bármely vállalkozás számára a COVID-19 oltások igazolását megkövetelni az üzleti tevékenység megkezdéséhez.
Abbott a lépést a Twitteren aznap közzétett videóban jelentette be, mondván: "Texas 100%-ban nyitott.
"A texasiaknak szabadságot kell adni, hogy oda menjenek, ahová akarnak, mindenféle korlátozás, korlátozás vagy követelmény nélkül" - írta Abbott. "Ma aláírtam egy törvényt, amely megtiltja, hogy bármely [texasi] vállalkozás vagy [kormányzati] szerv oltási útlevelet vagy bármilyen oltási információt kérjen".
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.