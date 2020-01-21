In Spanish - Responda Al Llamado de Dios - No Corra De Su Llamado

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Dr. Roger Mills (very powerful)



El costo de la desobediencia a nuestros llamados de Dios es el infierno. Por favor escuche al Espiritu Santo y la palabra de Dios. Por favor si esta corriendo de Dios y el llamado que El le dio, no corra mas de El y responda su llamado para evitar ser juzgado en el Gran Dia del Juicio Divino. Que Dios los bendiga y nos ayude a todos a cumplir nuestros llamados. TESTIMONIO DEL INFIERNO MUY IMPACTANTEDr. Roger Mills (very powerful) https://christiscoming777.com/2015/02/08/testimony-of-the-outer-darkness-of-hell-2/ El costo de la desobediencia a nuestros llamados de Dios es el infierno. Por favor escuche al Espiritu Santo y la palabra de Dios. Por favor si esta corriendo de Dios y el llamado que El le dio, no corra mas de El y responda su llamado para evitar ser juzgado en el Gran Dia del Juicio Divino. Que Dios los bendiga y nos ayude a todos a cumplir nuestros llamados. Keywords fespanishdiosbacktoyour1stlovecall of godno corra de su llamadorunning from call

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