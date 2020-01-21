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In Spanish - Responda Al Llamado de Dios - No Corra De Su Llamado
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15 views • January 21, 2020
TESTIMONIO DEL INFIERNO MUY IMPACTANTE
Dr. Roger Mills (very powerful) https://christiscoming777.com/2015/02/08/testimony-of-the-outer-darkness-of-hell-2/
El costo de la desobediencia a nuestros llamados de Dios es el infierno. Por favor escuche al Espiritu Santo y la palabra de Dios. Por favor si esta corriendo de Dios y el llamado que El le dio, no corra mas de El y responda su llamado para evitar ser juzgado en el Gran Dia del Juicio Divino. Que Dios los bendiga y nos ayude a todos a cumplir nuestros llamados.
Dr. Roger Mills (very powerful) https://christiscoming777.com/2015/02/08/testimony-of-the-outer-darkness-of-hell-2/
El costo de la desobediencia a nuestros llamados de Dios es el infierno. Por favor escuche al Espiritu Santo y la palabra de Dios. Por favor si esta corriendo de Dios y el llamado que El le dio, no corra mas de El y responda su llamado para evitar ser juzgado en el Gran Dia del Juicio Divino. Que Dios los bendiga y nos ayude a todos a cumplir nuestros llamados.
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