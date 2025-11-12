BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Josep Pàmies dialoga con el Doctor José Luis Cabouli. Los trasplantes. Voz en castellano con subtítulos en castellano.
Josep Pàmies dialoga con el Doctor José Luis Cabouli. Los trasplantes. Voz en castellano con subtítulos en castellano.


Fragmento de video de la charla de Josep Pàmies con el Doctor José Luis Cabouli, del viernes, 20 de junio de 2025, a la sede de la Dulce Revolución en Balaguer. Preguntas formuladas por Francesc Colet sobre los trasplantes que son respuestas por ambos ponentes.


Duración: 8 minutos y 33 segundos. Idioma: Voz en castellano con subtítulos en castellano.


Enlace del video de la charla completa en castellano dentro del Canal de la Dulce Revolución en Balaguer:


https://dulcerevolucion.com/videos/josep-pamies-dialoga-dr-jose-luis-cabouli/


Enlace del video de la charla completa en castellano dentro del perfil de «YouTube»: Dr. Cabouli. Terapia de Vidas Pasadas:


https://www.youtube.com/watch?v=zjNxy-Bj_BQ


Corrección de los subtítulos en castellano: Jordi Bancells.

