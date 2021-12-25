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Video de capacitación 2- Historia y demostración de CDS Elaboración de CDS concentrado a 3000 ppm
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326 views • December 25, 2021
Video de capacitación 2- Historia y demostración de CDS
Elaboración de CDS concentrado a 3000 ppm
En el video de capacitación 2 de la Universidad TUA, aprenderá sobre el CDS, su historia y verá una demostración de como hacer CDS utilizando un método desarrollado por Andreas Kalcker.
Este es el video # 2 de la serie de 8 partes
Este es el video # 2 de la serie de 8 partes
Introducción https://rumble.com/vlnssg-aqu-est-la-introduccin-al-curso-bsico-de-instruccin-del-antdoto.html
1- Historia y demostración de MMS. https://rumble.com/vly1cx-vdeo-de-formacin-1-historia-del-mms-y-demostracin-de-la-realizacin-del-mms1.html
2- Historia y demostración de CDS.
3A- Procedimiento de inicio para protocolos con MMS.
3B- Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.
4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS.
5-Como elaborar la solución ácida activadora.
6-Cómo hacer la solución de clorito de sodio.
7-Preguntas frecuentes de resumen y revisión de recursos.
Elaboración de CDS concentrado a 3000 ppm
En el video de capacitación 2 de la Universidad TUA, aprenderá sobre el CDS, su historia y verá una demostración de como hacer CDS utilizando un método desarrollado por Andreas Kalcker.
Este es el video # 2 de la serie de 8 partes
Este es el video # 2 de la serie de 8 partes
Introducción https://rumble.com/vlnssg-aqu-est-la-introduccin-al-curso-bsico-de-instruccin-del-antdoto.html
1- Historia y demostración de MMS. https://rumble.com/vly1cx-vdeo-de-formacin-1-historia-del-mms-y-demostracin-de-la-realizacin-del-mms1.html
2- Historia y demostración de CDS.
3A- Procedimiento de inicio para protocolos con MMS.
3B- Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con MMS1.
4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS.
5-Como elaborar la solución ácida activadora.
6-Cómo hacer la solución de clorito de sodio.
7-Preguntas frecuentes de resumen y revisión de recursos.
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