Mr. V (5η) - ΜΠΡΕΤΤΟΝ ΓΟΥΝΤΣ, Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕΡΒΩΝ_11_12_2017.mp4'

Η εναλλακτική ενημέρωση στα καλύτερα της !!



Παρασκήνιο, ιστορία, ειδήσεις που συνήθως δεν κοσμούν τα βοθροκάναλα και την πλειοψηφία των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής εξαπάτησης. Ενημέρωση για "ψαγμένους" και αχόρταγους για την αλήθεια όσο πικρή και στενάχωρη να είναι. Για όσους τελικά πιστεύουν και αποδέχονται πως :



«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»





Α) Ειδήσεις



1) Η διαδρομή, η δράση και η "απαράμιλλα γενναία" στάση του Ανδρέα Παπανδρέου πριν το ξέσπασμα του Β' ΠΠ (05:45)



2) 156.000 Έλληνες ψήφισαν πάλι Πασόκ !! (12:20)



3) Καταγγελία Έλληνα κατοίκου Γερμανίας για τοποθέτηση Γερμανών ελλείψει Ελλήνων καθηγητών σε σχολεία της Γερμανίας με Ελληνοπαίδες μαθητές !! Διαπιστωμένες ελλείψεις σε σχολεία στις εξής πόλεις : Ανόβερο, Κολωνία, Μόναχο, Νυρεμβέργη, Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη και Φρανκφούρτης. (Κατά τα άλλα, χρήματα για σχολεία αλλοδαπών στην Ελλάδα διαθέτει ο κρατικός κορβανάς...) (19:47)



4) Τις ίδιες ελλείψεις έχουμε στο Παρίσι. 7 καθηγητές για 500 Ελληνόπουλα...!! (22:30)



5) Τα ίδια χάλια και στο Βέλγιο και δη στις Βρυξέλλες... (22:56)



6) Ακόμη χειρότερη η κατάσταση στο Κάιρο της Αιγύπτου (Αμπέτειος Σχολή) όπου υπολειτουργεί... (23:04)



7) Γλώσσα Ούρντου (Urdu) στο 144ο σχολείο στα Σεπόλια με χρήματα των φορολογούμενων πολιτών...!! (24:20)



8) Ο υπουργός (Α)παιδείας στην Ελλάδα έχει διδάξει Ιστορία των Επιστημών σε Πολυτεχνείο της τουρκίας... (26:05)



9) Η στάση των παπικών απέναντι στον Ελληνισμό τον 20ο αιώνα. Το μήνυμα του πάπα [ πίος ΙΑ'- (Ambrogio Damiano Achille Ratti, 31 Μαΐου 1857 – 10 Φεβρουαρίου 1939) ] στον κεμάλ... (32:13)



10) Η γενοκτονία των Σέρβων κατά τη διάρκεια του Β'ΠΠ κατόπιν εντολής του πάπα [ πίος ΙΒ'- (Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, 2 Μαρτίου 1876 – 9 Οκτωβρίου 1958) ]. Ο καρδηνάλιος αρχιεπίσκοπος Κροατίας Βίκτωρ Αλόις Στέπινατς (Alojzije Viktor Stepinac, 8 May 1898 – 10 February 1960) επιβλέπει την σφαγή 850.000 ομόδοξων Σέρβων !! Ο "συμπληρωματικός" ρόλος του Άντε Πάβελιτς ( Ante Pavelić, 14 Ιουλίου 1889 – 28 Δεκεμβρίου 1959 ) (36:35)



11) Ο αιμοσταγής δολοφόνος στέπινατς...αγιοποιείται από τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β' (Κάρολος Ιωσήφ Βοϊτίλα, 18 Μαΐου 1920 - 2 Απριλίου 2005) !! (49:18)



12) Ο Πολωνός πρόεδρος Άντρζεϊ Ντούντα γονατιστός εμπρός στο άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη και ο "Έλληνας" πρωθυπουργός τσίπρας με τα πόδια ανοιχτά κατά την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου και την έπαρση της σημαίας… (53:02)





Β) Ερωτήσεις εκπομπής :





1) Ποιοι ήσαν οι εκπρόσωποι της Ελλάδος στη Διάσκεψη του Bretton Woods μεταξύ της 1ης και 22ας Ιουλίου του σωτήριου έτους του 1944 ; (00:42)



2) Πακιστανικό σχολείο στην Αθήνα με έξοδα των Ελλήνων φορολογούμενων πολιτών ;! Υπάρχει σχεδιασμός για πολλά περισσότερα... (13:08)



3) Κινδυνεύει ο πάπας από τον ISIS ;! Είναι τάχα το βατικανό Εκκλησία ;!; (27:01)