Un Moment de Prières avec Père Eric et Padre Bruno du 03.08.2023, Co-Créateurs avec Dieu

Soyez les bienvenus sur la chaîne Chrétiens d'Occident, pour le live de ce soir, en duplex de Colombie, que vous pourrez revoir en replay. • Stephen Dixon clashes with guest on T... interview de Jan Halper-Hayes du 03.08.2023 pour faire de l'eau bénite (une bouteille) : • Un Moment de Prières avec Père Eric e... pour faire trois bouteilles d'eau bénite en même temps: • Un Moment de Prières avec Père Eric e... pour lutter contre les ennemis: • Un Moment de Prières avec Père Eric e... pour lutter contre "le feu": • Un Moment de Prières avec Père Eric e... pour contacter Père Eric: [email protected] pour contacter Padre Bruno: [email protected] Playlist "Réunions de Lectures et de Prières" des anciennes réunions: • Un Moment de Prières avec Père Eric e... Retrouvez, également, toutes nos vidéos sur Rumble : https://rumble.com/c/c-930913 en utilisant un VPN chaine sur Odysee: https://odysee.com/@P%C3%A8re_Elric_d... Chaîne de Padre Bruno: / @padrebrunodeleglisedesrois434 Chaîne de Père Eric: / @pereelricdebelen6259 Musique Wilanna - Chaîne Youtube : / @wilanna7397 Nos remerciements à Wynn de Gyfu et Ansy Dotra pour les textes mis à disposition gratuitement pour nos réunions de prières. Ordre Religieux de Saint André Chapelle à Antibes 10 avenue Emilie 06600 Antibes Nous ne possédons pas les droits des chansons ou des images/clips vidéo. Aucun droit d'auteur prévu. C'est uniquement pour le divertissement . Tous droits visuels et sonores réservés aux propriétaires. Cette chaîne est NON LUCRATIVE, NON COMMERCIALE !

