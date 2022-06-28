Se préparer, revenir à soi et vivre heureux, dans mon "direct" du mardi, 28 juin 2022

Avez-vous pris le temps de bien vous préparer?





En cette douce journée d'été, c'est le bon temps pour y penser mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à revenir à vous afin de vivre aussi heureux que possible.





Ce qui vous empoisonne doit être identifié afin que vous arriviez à vous en défendre, efficacement et justement, ça tombe bien puisque lorsque vous revenez à vous, ça devient plus facile de faire du ménage aussi bien en vous qu'autour de vous.





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Bon, la préparation!ù





À vous de savoir identifier les meilleurs fournisseurs pour que vous arriviez à vous parer à des avenirs incertains aux meilleurs coûts.





Nourriture non-périssable et facile à préparer, articles de camping, de jardinage, de sécurité, de santé, de filtration de l'eau, de production d'énergie, de matériaux de base, de communications, de transport et d'usage en situation d'urgence font partie des articles que vous pourriez vouloir avoir sous la main.





Pour ceux que ça intéresse, une façon simple de m'encourager est de commencer votre shopping avec mon lien d'affilié, chez Amazon:





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Ça ne vous coûte rien de plus et ça m'aide à vous aider.





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À propos de mes forums, ils sont encore en panne puisque mon fournisseur de serveurs web travaille à réparer les dommages suite à une attaque qui aurait touché plusieurs serveurs -- et ils ne comprennent pas trop ce qui a pu se passer.





Ces choses arrivent et il faut juste être patient, le temps que le service soit rétabli.





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N'oubliez pas de stimuler votre thymus, de vous ressourcer, de connecter avec la nature et plus que tout, avec vous-même.





Dans le doute et en presque tout temps, suivez-vous, vous!





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Aidez-moi à éveiller.





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Par Interac: [email protected]

Q = Ton nom et R = Claude





Merci de m'accompagner.





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