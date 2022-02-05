ПРЕКРАСНОЕ также необходимо как и полезное! X-Factor. Азиза Ибрагимова — «Любовь настала». Из комментариев ... «Есть солнце, а есть солнечные люди — данная девочка яркий пример солнечности! Впервые вижу такое излучение добра) Уж десятый год просматриваю это .. но до сих пор не могу наудивляться её пению.....от неё веело таким добром, таким тепло человеческим... надеюсь она не потеряла. Девочка выросла же...... От этой девочки льётся чистый свет-добро наяву, дай ей Бог ещё удачи) Учитесь у неё к доброте скромности поведении даже улыбке, просто сказка!!!! А родителям низкий поклон и долгих лет жизни что воспитывают такое чудо, у меня душа довольна. Азиза как девочка из сказки! Ей бы невероятно подошла роль Герды) вот она. Самая настоящая) поет, а сердце Кая перестает быть ледяным. Слушаю в очередной раз..... А ведь девушка поёт от чистого сердца... Что же их так мало стало в этом мире...» ______________

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