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Filmas - I dalis - Kaip Billas Gatesas monopolizavo pasaulio sveikata. Laukine tiesa.
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942 views • July 15, 2020
Šaltinis: https://www.youtube.com/channel/UCI4H8d5toheJ4a_g6TcDrbA
Šaltinio originalus aprašymas:
Laukine Tiesa
Kas gi yra Billas Gatesas? Programinės įrangos kūrėjas? Verslininkas? Filantropas? Pasaulio sveikatos ekspertas?
Šis klausimas, kadaise tiesiog teorinis, šiuo metu tampa vis realesnis tiems, kurie pradeda suvokti, kad Gateso nesuskaičiuojami turtai panaudoti, siekiant užgrobti kiekvieno visuomenės sveikatos, medicinos tyrimų ir gamybos sričių užkampio kontrolę. O dabar susidūrėme su didele problema, apie ką Gatesas kalba jau ne vienus metus, – vis labiau aiškėja, kad šis programinės įrangos kūrėjas, neturintis jokio medicininio išsilavinimo, pasirengęs savo turtais nupirkti milijardų žmonių likimų kontrolę.
Billas Gatesas nėra visuomenės sveikatos ekspertas. Jis – ne gydytojas, ne epidemiologas ir ne infekcinių ligų tyrėjas. Tačiau kažkaip jis tapo pagrindiniu veikėju milijardų žmonių gyvenime, pasišovęs diktuoti medicinines akcijas, kurios bus būtinos pasauliui grįžtant ‚į normalų gyvenimą‘. Billo Gateso transformacija iš kompiuterių šulo į pasaulio sveikatos cariūkštį – svarbus aspektas, nes jis rodo mūsų judėjimo kryptį pasauliui grimztant į krizę, kokios iki šiol nesame patyrę.
Norime padėkoti visiems 69 žmonėms kurie prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo. Visas projektas vyksta savanoriškais tikslais, todėl kiekvieno iš jūsų parama yra svarbi, taigi jeigu manote, kad mūsų darbas jums yra naudingas tai galite atlikti paspaudę nuorodą. https://www.justgiving.com/crowdfunding/Agrios-Aletheia
Šaltinio originalus aprašymas:
Laukine Tiesa
Kas gi yra Billas Gatesas? Programinės įrangos kūrėjas? Verslininkas? Filantropas? Pasaulio sveikatos ekspertas?
Šis klausimas, kadaise tiesiog teorinis, šiuo metu tampa vis realesnis tiems, kurie pradeda suvokti, kad Gateso nesuskaičiuojami turtai panaudoti, siekiant užgrobti kiekvieno visuomenės sveikatos, medicinos tyrimų ir gamybos sričių užkampio kontrolę. O dabar susidūrėme su didele problema, apie ką Gatesas kalba jau ne vienus metus, – vis labiau aiškėja, kad šis programinės įrangos kūrėjas, neturintis jokio medicininio išsilavinimo, pasirengęs savo turtais nupirkti milijardų žmonių likimų kontrolę.
Billas Gatesas nėra visuomenės sveikatos ekspertas. Jis – ne gydytojas, ne epidemiologas ir ne infekcinių ligų tyrėjas. Tačiau kažkaip jis tapo pagrindiniu veikėju milijardų žmonių gyvenime, pasišovęs diktuoti medicinines akcijas, kurios bus būtinos pasauliui grįžtant ‚į normalų gyvenimą‘. Billo Gateso transformacija iš kompiuterių šulo į pasaulio sveikatos cariūkštį – svarbus aspektas, nes jis rodo mūsų judėjimo kryptį pasauliui grimztant į krizę, kokios iki šiol nesame patyrę.
Norime padėkoti visiems 69 žmonėms kurie prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo. Visas projektas vyksta savanoriškais tikslais, todėl kiekvieno iš jūsų parama yra svarbi, taigi jeigu manote, kad mūsų darbas jums yra naudingas tai galite atlikti paspaudę nuorodą. https://www.justgiving.com/crowdfunding/Agrios-Aletheia
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