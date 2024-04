💪🏼 Clues Comms Comms Clues 🔥

Simple Gematria clues and comms are spread throughout this video in a manner you can easily improve your ability to catch onto them. Q posts and those who share comms use Gematria a lot.

It appears BIG REVEAL is eminent. It's just around the corner. Are you ready for the reveal.

Grab your coffee โ˜•๏ธ because you wont want to be asleep through what is coming. ๐Ÿฟ





๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ





๐Ÿ‘‰ Free To Register with Onpassive - https://o-trim.co/FREE2Register49 ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ”ฅ

Link with Trudeau and Biden on thumbnail - https://rumble.com/v2fddcy--truth-revealing-.html

Earlier "Thrivalism Thursday" uploads.

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v483txr-kc-thrivalism-thursday-jan-18.html

Note - Video from Thrivalism Thursday โ˜๏ธ Jan 18th

๐Ÿ‘‰ https://rumble.com/v4jn4wl-thrivalism-thursday-fun-03-14-onpassive.html

Note - Video from Thrivalism Thursday โ˜๏ธ March 14th

๐Ÿ‘‰https://rumble.com/v4kvs83-creating-dreams-thrivalism-onpassive.html

Note - Video Thrivalism Thursday โ˜๏ธ March 21st

๐Ÿ‘‰ 17 Amazing Changes - https://rumble.com/v4guitt--17-amazing-changes-plus-onpassive.html

๐Ÿ‘‰ Armour of God video #7 - https://rumble.com/v140hl7-armour-of-god-series-final-7-of-7.html





What is better than ZOOM where affiliates can also earn?

Onpassive's Flagship Product

๐Ÿ‘‰ O-Connect https://o-trim.co/FunStartsHere ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ”ฅ





๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.

โœ” Gab 'Thrivalism, The Twisted Light Worker & #Onpassve' - https://gab.com/groups/64573 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Thrivalism & The Twisted Light Worker' - https://mewe.com/group/62793e4f36fb520921c6f3f0 ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Thrivalism, Twisted Light Worker & #Onpassive - https://t.me/Thrivalism ๐Ÿ’—๐Ÿ™

โœ” Fakebook Group Page - https://o-trim.co/TwistedLightworkerFacebook

โœ” My Onpassive Group Page https://ecosystem.onpassive.com/o-net/clubs/myclubs/NTY3ODQ%3D/A





๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ