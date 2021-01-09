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The final countdown
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356 views • January 09, 2021
Denna video är min "hårda" exit från Youtube. Räknar med att den blir nedtagen, och därmed dödas också min kanal. Jag fäller inga tårar för det. Youtube och Google är gangsterorganisationer.
Nedan de kanske viktigaste länkarna för att förstå bluffen. Mitt tips är; kopiera länkarna snabbt nedan och se det hela i din egen takt. Då denna video troligen blir nedtagen väldigt snabbt.
Bra länkar:
https://www.friatider.se/googlechefens-tata-band-till-svenska-etablissemanget
https://www.angryforeigner.net/news/youtube-just-shut-down-a-major-swedish-channel
https://www.friatider.se/lat-inte-lofven-komma-undan-med-censuren
https://www.youtube.com/watch?v=Q8fi0W0MX3M
Om Covid- och vaccinbedrägeriet
PROF. DR SUCHARIT BHAKDI - THE SIDE EFFECTS OF THE GENETIC VACCINE (bitchute.com)
German Lawyer Sues The World Over Coronavirus - YouTube
https://www.americasfrontlinedocs.com/
AmazingPolly.net
https://www.youtube.com/watch?v=XWr1AOGovbM
https://www.youtube.com/watch?v=WWH_LLzzfdQ&;feature=emb_logo
https://banned.video/watch?id=5ff86eec23d06f3658c940b7
https://lbry.tv/@oysteinronne:3/PCR-test:0
https://lbry.tv/@oysteinronne:3/American-Frontline-Doctors---bannad-av-Youtube:c
https://lbry.tv/@oysteinronne:3/Coronahysterin-5.7:8
https://www.expressen.se/nyheter/johan-carlsons-tvekan-om-nya-lagen-misstar-sig/
Viktiga kanaler:
https://swebbtv.se
https://bannd.video/
https://worldfreedomalliance.org/
Antal avlidna SCB
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/sverige-har-aterigen-overdodlighet--aldre-hardast-drabbade/
Nedan de kanske viktigaste länkarna för att förstå bluffen. Mitt tips är; kopiera länkarna snabbt nedan och se det hela i din egen takt. Då denna video troligen blir nedtagen väldigt snabbt.
Bra länkar:
https://www.friatider.se/googlechefens-tata-band-till-svenska-etablissemanget
https://www.angryforeigner.net/news/youtube-just-shut-down-a-major-swedish-channel
https://www.friatider.se/lat-inte-lofven-komma-undan-med-censuren
https://www.youtube.com/watch?v=Q8fi0W0MX3M
Om Covid- och vaccinbedrägeriet
PROF. DR SUCHARIT BHAKDI - THE SIDE EFFECTS OF THE GENETIC VACCINE (bitchute.com)
German Lawyer Sues The World Over Coronavirus - YouTube
https://www.americasfrontlinedocs.com/
AmazingPolly.net
https://www.youtube.com/watch?v=XWr1AOGovbM
https://www.youtube.com/watch?v=WWH_LLzzfdQ&;feature=emb_logo
https://banned.video/watch?id=5ff86eec23d06f3658c940b7
https://lbry.tv/@oysteinronne:3/PCR-test:0
https://lbry.tv/@oysteinronne:3/American-Frontline-Doctors---bannad-av-Youtube:c
https://lbry.tv/@oysteinronne:3/Coronahysterin-5.7:8
https://www.expressen.se/nyheter/johan-carlsons-tvekan-om-nya-lagen-misstar-sig/
Viktiga kanaler:
https://swebbtv.se
https://bannd.video/
https://worldfreedomalliance.org/
Antal avlidna SCB
https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/sverige-har-aterigen-overdodlighet--aldre-hardast-drabbade/
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