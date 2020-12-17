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Obsesión - GuitarraVallenata Acompañante - Las Estrellas Vallenatas
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32 views • December 17, 2020
Tema: Obsesión
Autor: Sergio Amaris
Interpreta: Ramiro Better / Sergio Amaris
Album: Un nuevo estilo / 1990
A continuación un Vallenato bien romantico y solicitado por muchos. Aquí lo tienen para que lo disfruten al máximo. Hemos puesto los posibles acordes para este tema. Entrena tu oido bien y encontrarás mayor armonización en esta obra.
Contacto
Albano Zapata
[email protected]
guitarravallenata.org
Autor: Sergio Amaris
Interpreta: Ramiro Better / Sergio Amaris
Album: Un nuevo estilo / 1990
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