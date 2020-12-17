Obsesión - GuitarraVallenata Acompañante - Las Estrellas Vallenatas

Tema: ObsesiónAutor: Sergio AmarisInterpreta: Ramiro Better / Sergio AmarisAlbum: Un nuevo estilo / 1990A continuación un Vallenato bien romantico y solicitado por muchos. Aquí lo tienen para que lo disfruten al máximo. Hemos puesto los posibles acordes para este tema. Entrena tu oido bien y encontrarás mayor armonización en esta obra.ContactoAlbano Zapataguitarravallenata.org