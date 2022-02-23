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Свидетельство что — смерти нет! Николай Подсвиров о своём опыте клинической смерти
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156 views • February 23, 2022
Свидетельство что — смерти нет! Николай Подсвиров о своём опыте клинической смерти.
«Смерть — биологический процесс, завершающий жизнь биосущества в одном из семи тел.
Это сброс верхней оболочки и переход в иные условия жизни.
Человеческое, как и любое живое существо, имеет семь составляющих оболочек. Каждое из семи тел соответствует определённому Звуку и Цветовому Спектру:
1. Грубо-материальное (физическое) — красный «до»;
2. Эфирное (тонкое) — оранжевый «ре»;
3. Астральное тело — жёлтый «ми»;
4. Ментальное (умственное) — зелёный «фа»;
5. Ложное эго (каузальное) — голубой «соль»;
6. Душа — синий «ля»;
7. Параматма (духовное) — фиолетовый «си».
...В момент смерти (сброса) физической оболочки, существо выходит из первого тела в утончённом, невидимом теле. Тонкое тело, в момент смерти физического, очень привязано к грубой форме и потому, ощущая муки физического тела, долго ещё кружит над ним — опустевшим, освабаждённым от остальных шести тел, а потому — безжизненным, и переживает мучительные страдания. Это произходит на 3-й день со дня смерти, 9-й, 40-й и через год. Поэтому, полезно помогать добрыми мыслями ушедшему существу, ещё привязанному к своим радственникам и дому. По мере отдаления от мёртвого тела, живое существо из шести оболочек поднимается в иной надземный слой Космоса. Здесь начинается новая жизнь существа, приспосабливающегося к иным условиям жизни.
Нижний слой, покрывающий планету Земля, является энергоинформационным полем, впитывающим в себя эманации живых существ, а потому, очень загрязнённым. Здесь обитают спиритические существа, в общей массе мытари, и ненашедшие себя в земной жизни. Этот слой — самый грязный. Здесь идёт постоянная борьба за выживание. Энергетические схватки между телами — основное поле деятельности несчастных. В виде духов, привидений, «барабашек» и «домовых» такие существа спускаются иногда на Землю и подпитывают себя энергией уплотнённых существ, вампиря изо всех сил. Сейчас, как никогда, нижняя оболочка ауры Земли нафарширована тонкими телами негативных сущностей, пожирающих и разрушающих её организм и организмы живых существ — землян.
Некоторые существа в тонких телах могут целыми столетиями кружить по орбите Земли, так и не освабаждаясь от верхней оболочки. Чем тоньше оболочка, — тем легче тело. Лёгким телам свойственно стремление ввысь. Обременённые кармой тела попадают в низшие слои космического пространства. И, изпытывая непомерные страдания низменных слоёв Ада, или демонических сфер, — постепенно эволюционируют и вновь воплощаются на Земле, имея уже более удачную карму.
Сбросив тонкие тела, которые зависают в надземном слое и медленно разпадаются, утончённые существа переходят в Высшие сферы космического пространства...
...После смерти грешник, заслуживший возмездие, попадает по космическому коридору в нижние демонические слои — чистилище — перед входом в Ад — переходную зону, которую проходит каждый.
Праведник, попав в огромную светящуюся трубу-туннель (космический коридор для чистых душ), ведомый двумя Ангелами, оказывается в Верхнем Чистилище. Затем попадает в соответствующий Высший Слой, полностью разуплотнённый и принявший лёгкую форму духовного тела. Начинается блаженная жизнь освабаждённой Души.
Смерть — это постепенное разуплотнение тел, переход в новые условия жизни.
Жизнь в плотных телах свойственна только существам Материального Мира. Здесь тела проходят все семь октав своего развития. Всего 49 циклов от тела к телу. Семь основных октав развития души. Ступени: камень, река, минеральный мир — 1-я октава развития души; растительный мир — 2-я; животный — 3-я; средний человек — 4-я; гений — 5-я; пророк — 6-я; БагаЧелоВек — 7-я, последняя форма перевоплощения (Логос). ...» (Виктория ПреобРАженская. «Жизнь после жизни (о биосмерти)» https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/osnovnyie-formulyi-(blokinformacziya)/zhizn-posle-zhizni-o-biosmerti ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая без подключения к Интернет.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
«Смерть — биологический процесс, завершающий жизнь биосущества в одном из семи тел.
Это сброс верхней оболочки и переход в иные условия жизни.
Человеческое, как и любое живое существо, имеет семь составляющих оболочек. Каждое из семи тел соответствует определённому Звуку и Цветовому Спектру:
1. Грубо-материальное (физическое) — красный «до»;
2. Эфирное (тонкое) — оранжевый «ре»;
3. Астральное тело — жёлтый «ми»;
4. Ментальное (умственное) — зелёный «фа»;
5. Ложное эго (каузальное) — голубой «соль»;
6. Душа — синий «ля»;
7. Параматма (духовное) — фиолетовый «си».
...В момент смерти (сброса) физической оболочки, существо выходит из первого тела в утончённом, невидимом теле. Тонкое тело, в момент смерти физического, очень привязано к грубой форме и потому, ощущая муки физического тела, долго ещё кружит над ним — опустевшим, освабаждённым от остальных шести тел, а потому — безжизненным, и переживает мучительные страдания. Это произходит на 3-й день со дня смерти, 9-й, 40-й и через год. Поэтому, полезно помогать добрыми мыслями ушедшему существу, ещё привязанному к своим радственникам и дому. По мере отдаления от мёртвого тела, живое существо из шести оболочек поднимается в иной надземный слой Космоса. Здесь начинается новая жизнь существа, приспосабливающегося к иным условиям жизни.
Нижний слой, покрывающий планету Земля, является энергоинформационным полем, впитывающим в себя эманации живых существ, а потому, очень загрязнённым. Здесь обитают спиритические существа, в общей массе мытари, и ненашедшие себя в земной жизни. Этот слой — самый грязный. Здесь идёт постоянная борьба за выживание. Энергетические схватки между телами — основное поле деятельности несчастных. В виде духов, привидений, «барабашек» и «домовых» такие существа спускаются иногда на Землю и подпитывают себя энергией уплотнённых существ, вампиря изо всех сил. Сейчас, как никогда, нижняя оболочка ауры Земли нафарширована тонкими телами негативных сущностей, пожирающих и разрушающих её организм и организмы живых существ — землян.
Некоторые существа в тонких телах могут целыми столетиями кружить по орбите Земли, так и не освабаждаясь от верхней оболочки. Чем тоньше оболочка, — тем легче тело. Лёгким телам свойственно стремление ввысь. Обременённые кармой тела попадают в низшие слои космического пространства. И, изпытывая непомерные страдания низменных слоёв Ада, или демонических сфер, — постепенно эволюционируют и вновь воплощаются на Земле, имея уже более удачную карму.
Сбросив тонкие тела, которые зависают в надземном слое и медленно разпадаются, утончённые существа переходят в Высшие сферы космического пространства...
...После смерти грешник, заслуживший возмездие, попадает по космическому коридору в нижние демонические слои — чистилище — перед входом в Ад — переходную зону, которую проходит каждый.
Праведник, попав в огромную светящуюся трубу-туннель (космический коридор для чистых душ), ведомый двумя Ангелами, оказывается в Верхнем Чистилище. Затем попадает в соответствующий Высший Слой, полностью разуплотнённый и принявший лёгкую форму духовного тела. Начинается блаженная жизнь освабаждённой Души.
Смерть — это постепенное разуплотнение тел, переход в новые условия жизни.
Жизнь в плотных телах свойственна только существам Материального Мира. Здесь тела проходят все семь октав своего развития. Всего 49 циклов от тела к телу. Семь основных октав развития души. Ступени: камень, река, минеральный мир — 1-я октава развития души; растительный мир — 2-я; животный — 3-я; средний человек — 4-я; гений — 5-я; пророк — 6-я; БагаЧелоВек — 7-я, последняя форма перевоплощения (Логос). ...» (Виктория ПреобРАженская. «Жизнь после жизни (о биосмерти)» https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/osnovnyie-formulyi-(blokinformacziya)/zhizn-posle-zhizni-o-biosmerti ).
Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!
__________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая без подключения к Интернет.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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