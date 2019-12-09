El bosque de arboles protege de la contaminación electromagnética

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Joan Carles López Sancho

Experto en Geobiologia y radiaciones del hábitat.

Profesor de Geobiología y radiaciones del hábitat en la EAT (2014-2015)

(Escuela de Arquitectura de la Tierra)

Director de Gigahertz

Formado en diferentes seminarios de

Gigahertz-Solutions, en Langenzenn(Alemania).

Rom-Electronik

Seminario de mediciones de la Baubiologie Nivel 1

Seminario de Mediciones de la Baubiologie nivel 2

Primer Formación Completa en geometría sagrada y resentir 2014-2015

Miembro de GEA (Asociacion de Estudios Geobiológicos).

Formación Instituto Hartmann(Electrosmog y geobiologia).



Visita mi canal de Youtube

https://www.youtube.com/user/daqmos



Telf. +34 600492134

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http://econoticiasfai.org

Tecnología hacía un camino sin radiaciones

Todos los programas de la Salud del Hábitat

https://www.youtube.com/watch?v=nOznE1pj8p4&list=PLWWUD1I_Hje9qO3rMO0fw8mWzXmWeT8Kz



He sido una persona muy escéptica, siempre al carro de lo último en avances tecnológicos, eso si siempre en mis posibilidades, hasta que una serie de acontecimientos desencadenan, el dejar de ser uno más en un mundo de caminantes sedados, solo preocupados en enseñar lo último que he adquirido, en tecnología, y luego me encierro en mi mundo como válvula de escape, ahora que lo veo, desde el otro lado, y me veo como un privilegiado, ahora con la dificil tarea de continuar divulgando todo esto, ya son cinco años dificiles, que la mayoría de veces siempre nos escuchamos los mismos, pero como es un mundo sintético y sedado, es imposible que te escuchen, porque tienes que teclear contaminación electromagnética para que sepas que es, sino lo haces, puedes pasar el resto de la vida sin saberlo ni teclearlo. En mi estancia en Saõ Paulo, en la famosa Avenida Paulista donde pudimos comprobar la cantidad de radiación elevada a pie de calle, pero en este vídeo veremos como encontramos una isla de protección , por la frondosidad en vegetación y todos los arboles que protegen a las personas que descansan y pasean por el parque, es evidente que en nuestra ciudades los arboles pequeñitos (los grandes los van cortando) y en línea no protegen pero islas arboles frondosos y bien tupidos hace de barrera natural aunque no lo aparezca, esto nos da la entrada a tomar en consideración de que nos falta más naturaleza sobre todo en las ciudades sino queremos vivir bajo tierra en el futuroJoan Carles López SanchoExperto en Geobiologia y radiaciones del hábitat.Profesor de Geobiología y radiaciones del hábitat en la EAT (2014-2015)(Escuela de Arquitectura de la Tierra)Director de GigahertzFormado en diferentes seminarios deGigahertz-Solutions, en Langenzenn(Alemania).Rom-ElectronikSeminario de mediciones de la Baubiologie Nivel 1Seminario de Mediciones de la Baubiologie nivel 2Primer Formación Completa en geometría sagrada y resentir 2014-2015Miembro de GEA (Asociacion de Estudios Geobiológicos).Formación Instituto Hartmann(Electrosmog y geobiologia).Visita mi canal de YoutubeTelf. +34 600492134correo [email protected] Tecnología hacía un camino sin radiacionesTodos los programas de la Salud del HábitatHe sido una persona muy escéptica, siempre al carro de lo último en avances tecnológicos, eso si siempre en mis posibilidades, hasta que una serie de acontecimientos desencadenan, el dejar de ser uno más en un mundo de caminantes sedados, solo preocupados en enseñar lo último que he adquirido, en tecnología, y luego me encierro en mi mundo como válvula de escape, ahora que lo veo, desde el otro lado, y me veo como un privilegiado, ahora con la dificil tarea de continuar divulgando todo esto, ya son cinco años dificiles, que la mayoría de veces siempre nos escuchamos los mismos, pero como es un mundo sintético y sedado, es imposible que te escuchen, porque tienes que teclear contaminación electromagnética para que sepas que es, sino lo haces, puedes pasar el resto de la vida sin saberlo ni teclearlo. Keywords brasilelectrosmogsao pauloarbolesparque tianonjoan carles lopezexperto en geobiologiacontaminacion electromagneticaradiaciones naturalesradiaciones artificialesstop contaminacion electromagneticaradiaciones wifielectrosensibilidadbioconstruccionblindajeradiaciones electromagneticasmicroondas

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