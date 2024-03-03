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Хороших русских не бывает - Но есть же и хорошие русские! - Конечно есть. Каждый двухсотый. Украинский анекдот Здесь уже ничего не исправить. Господь, жги! Надпись на российском заборе Хороших русских не бывает! Невиноватых русских нет! Кто сам из них не убивает, Дает убийцам горсть монет. Кто нынче к миру призывает, Где был все эти восемь лет? Кто власть клянет, тот распевает О "невиновных русских" бред, И этим самым покрывает Всю эту злобную орду, И перед миром отмывает Тех, коим место - лишь в аду. Что для других народов - форма Болезни, временная жуть - Фашизм, садизм - для русских - норма! Их квинтэссенция. Их суть. Для них болезнь - как раз свобода, От коей вновь исцелены, Согласные на все невзгоды Во имя рабства и войны. И не скулите о культуре - Кто их взрастил, как не она, Что лижет... руки диктатуре, Причем в любые времена? Виновны Пушкин и Булгаков, Фет, Бродский, Тютчев и Крылов - Любители давить поляков, Бить "немцев", презирать "хохлов"... Кто славил в юности свободы, Тот быстро грех превозмогал И верноподданные оды Блюдолизательно слагал. Не может русского исправить Ни заграница, ни тюрьма - Они повсюду будут славить Амбрэ родимого дерьма; И Достоевский в "мертвом доме", И Солженицын в лагерях Мечтали тоже - о погроме, О скрепоносных упырях! Да что там - даже Чаадаев (Кто до конца его прочел) В итоге вонь родных сараев Европе гордо предпочел! Потратив множество усилий, Чтоб исключенья перечесть, Найдем четыре-пять фамилией, Ну, может даже целых шесть. Окей, пять-шесть не в общей куче, Но в целом русская орда С походов Грозного до Бучи Не изменялась никогда. Коль на одной, допустим, чаше Те шесть, а на другой все зло От русских миру - было б краше, Щоб взагалі їх не було! А вся культура мировая Без этих четырех-шести, Особо не переживая, Могла б и далее цвести. Исчезли скифы и этруски, И мы о них слезы не льем; Пусть всё, что славит слово "русский", Идет за русским кораблем! И нет порочнее идеи, Чем дать России новый шанс, Чем имманентному злодею Опять устроить ренессанс! И пусть никто не забивает Нам этой пакостью мозги! Хороших русских - не бывает! Господь - иль кто там вместо - жги! апрель 2022