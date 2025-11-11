BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
CUCHILLOS DE COCINA HECHOS EN EE. UU. - destacado de la entrevista 2
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
4 views • 23 hours ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home

Mike Adams entrevista a John Roy de Dawson Knives para hablar sobre su nueva línea de cuchillos de cocina fabricados en Estados Unidos. Dawson Knives, una empresa familiar de tres generaciones fundada en 1973, utiliza acero al alto carbono Pro Cut, conocido por su excelente retención de filo.

El nuevo cuchillo para bistec cuenta con un mango de G10 y un acabado stone-washed, que lo hace resistente a la corrosión. Durante la venta del Black Friday, ofrecen descuentos significativos, con ahorros de hasta 23 dólares por cuchillo.

John también comenta los desafíos de mantener la producción nacional debido a los aranceles sobre el acero, así como las técnicas innovadoras que están desarrollando, como el Damascus de cobre y el tratamiento térmico diferencial.


Keywords
dawson knivesfabricado en estados unidoscuchillos de cocinaacerooferta de black friday
