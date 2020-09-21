© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Contrer le lavage de cerveau spéciale enseignants
Follow
0
Download MP3
Share
Report
17 views • September 21, 2020
Voici des pistes pour éveiller nos jeunes et les protéger de la manipulation des gouvernements :
J'en ai parlé que brièvement voici pour les maternelles deux outils pour se relier à leurs moi profond et s'affirmer:
1-se relier à nos centres par de exercices corporels
https://sortiesdemprises.wordpress.com/2020/07/22/se-relier-a-nos-3-centres/
2-Sept solutions pour contrer les abus en tout genre
https://sortiesdemprises.wordpress.com/abus-sexuels/
Éveiller par le doute grâce cinquième accords toltèques :
http://www.corps-esprit.net/2018/01/le-cinquieme-accord-tolteque-selon-don-miguel-ruiz.html
Pour les autres sections :
Expérience de Milgram :
https://youtu.be/6ultMPCxZV4
Pyramide de Maslow :
http://alain.battandier.free.fr/spip.php?article6
Livre 1984
Triangle de Karpman : ( dernier article de la page)
https://sortiesdemprises.wordpress.com/emprise-sectaire/
Triangle de l'estime de soi et de la confiance en soi qui amène à l’affirmation de soi
https://www.google.com/search?q=triangle+confiance+en+soi+estime+de+soi&;rlz=1C1CHBD_enBE695BE695&sxsrf=ALeKk01nQJpldj_AcV28XLCjxmcLrp5Jmg:1600252769919&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjtkpuPvu3rAhUDLewKHQuKDcsQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1097&bih=526#imgrc=Wb6UM8JPuPm2OM
Vidéo sur comment se réapproprier ses croyances :
https://www.youtube.com/watch?v=iyuPQzEMgUg&;list=PLL0oFNRNfxWvOQ5KujnmXHgg-SyoLpURE&index=16
Qu'est-ce qu'une secte en vidéo
https://youtu.be/_CyimDolNIY
Faire des brainstorming sur le libre arbitre
Valoriser la contrainte pour développer la créativité
Les deux types de raisonnements:
https://sortiesdemprises.wordpress.com/se-reconstruire/
L'assertivité :
https://sortiesdemprises.wordpress.com/2020/08/10/comment-trouver-le-pouvoir-sur-sa-vie-grace-a-lassertivite/
Apprendre à vérifier l'étymologie des mots en allant à la source
Poème qu'est-ce que la vérité ?
https://sortiesdemprises.wordpress.com/2020/07/20/quest-ce-que-la-verite/
Atelier philo basé sur l'écoute dites passive
Lien de nos formations
https://www.checopa.be/formation-intelligence-collective-syst%C3%A9mique/
J'en ai parlé que brièvement voici pour les maternelles deux outils pour se relier à leurs moi profond et s'affirmer:
1-se relier à nos centres par de exercices corporels
https://sortiesdemprises.wordpress.com/2020/07/22/se-relier-a-nos-3-centres/
2-Sept solutions pour contrer les abus en tout genre
https://sortiesdemprises.wordpress.com/abus-sexuels/
Éveiller par le doute grâce cinquième accords toltèques :
http://www.corps-esprit.net/2018/01/le-cinquieme-accord-tolteque-selon-don-miguel-ruiz.html
Pour les autres sections :
Expérience de Milgram :
https://youtu.be/6ultMPCxZV4
Pyramide de Maslow :
http://alain.battandier.free.fr/spip.php?article6
Livre 1984
Triangle de Karpman : ( dernier article de la page)
https://sortiesdemprises.wordpress.com/emprise-sectaire/
Triangle de l'estime de soi et de la confiance en soi qui amène à l’affirmation de soi
https://www.google.com/search?q=triangle+confiance+en+soi+estime+de+soi&;rlz=1C1CHBD_enBE695BE695&sxsrf=ALeKk01nQJpldj_AcV28XLCjxmcLrp5Jmg:1600252769919&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjtkpuPvu3rAhUDLewKHQuKDcsQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1097&bih=526#imgrc=Wb6UM8JPuPm2OM
Vidéo sur comment se réapproprier ses croyances :
https://www.youtube.com/watch?v=iyuPQzEMgUg&;list=PLL0oFNRNfxWvOQ5KujnmXHgg-SyoLpURE&index=16
Qu'est-ce qu'une secte en vidéo
https://youtu.be/_CyimDolNIY
Faire des brainstorming sur le libre arbitre
Valoriser la contrainte pour développer la créativité
Les deux types de raisonnements:
https://sortiesdemprises.wordpress.com/se-reconstruire/
L'assertivité :
https://sortiesdemprises.wordpress.com/2020/08/10/comment-trouver-le-pouvoir-sur-sa-vie-grace-a-lassertivite/
Apprendre à vérifier l'étymologie des mots en allant à la source
Poème qu'est-ce que la vérité ?
https://sortiesdemprises.wordpress.com/2020/07/20/quest-ce-que-la-verite/
Atelier philo basé sur l'écoute dites passive
Lien de nos formations
https://www.checopa.be/formation-intelligence-collective-syst%C3%A9mique/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.