Κοσμίδης Ελευθέριος - Σερκελίδης Δήμος, Η ΝΤΠ και η αποδόμηση της εθνικής μας συνείδησης.

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Ζωντανή εκδήλωση κ. Κοσμίδη Ελευθέριου & κ. Σερκελίδη Δήμου, Η Νέα Τάξη Πραγμάτων και η αποδόμηση της εθνικής μας συνείδησης.
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 ΣΤΙΣ 7:00 μ.μ. ο κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός - Σύμβουλος σπουδών & επαγγελματικού προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, & ο κ.Δήμος Σερκελίδης Νομικός - γραμματέας του Συλλόγου μας, θα μιλήσουν με θέμα: Η Νέα Τάξη Πραγμάτων και η αποδόμηση της εθνικής μας συνείδησης.
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr