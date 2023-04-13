richardmedhurst Historic Middle East Changes- Syrian FM in Saudi Arabia- Yemen Peacetalks- Israel Attacked 3 Fronts

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richardmedhurst Historic Middle East Changes- Syrian FM in Saudi Arabia- Yemen Peacetalks- Israel Attacked 3 FrontsRichard Medhurst @RichardMedhursthttps://www.youtube.com/watch?v=P4gdDGMhrmI
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