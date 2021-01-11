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Традиционный скрининг рака груди приводит к гипердиагностике (проект "Правда о раке")
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60 views • January 11, 2021
Знаете ли вы, что традиционные принципы скрининга рака молочной железы приводят к такому явлению, как гипердиагностика (передиагностика или чрезмерная диагностика)? Это означает, что диагноз рак и, соответственно, последующее лечение, получают те женщины, которые его не имеют. Об этом вам расскажет Сэйер Джи (Sayer Ji) в очередном видео проекта «Правда о раке». Также также из этого видео вы узнаете, что реальный вред от ионизирующего излучения, используемого при маммографии значительно выше, чем это принято считать.
Источник: www.TheTruthAboutCancer.com
Перевод: Марина Уткина
Озвучка и монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Рекомендуем:
• Скрининг рака никогда не спасал жизни – вывод исследования Британского Медицинского Журнала (статья): https://medalternativa.info/entry/skrining-raka/
• Маммография приводит к ошибочному диагнозу и причиняет вред (статья):
https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Рак груди и ненужное лечение (статья):
https://medalternativa.info/entry/rak-grudi-lechenie/
• Происхождение инвазивного рака молочной железы, выявленного на маммографии (статья):
https://medalternativa.info/entry/invazivniy-rak/
• Термография – безопасный и эффективный способ ранней диагностики рака груди и кожи (статья и видео): https://medalternativa.info/entry/termografiya-diagnostik/
Чтобы разобраться в теме альтернативной онкологии, рекомендуем книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, которую можно бесплатно почитать или послушать по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
Источник: www.TheTruthAboutCancer.com
Перевод: Марина Уткина
Озвучка и монтаж: Рафаэль Хабибуллин
Рекомендуем:
• Скрининг рака никогда не спасал жизни – вывод исследования Британского Медицинского Журнала (статья): https://medalternativa.info/entry/skrining-raka/
• Маммография приводит к ошибочному диагнозу и причиняет вред (статья):
https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
• Рак груди и ненужное лечение (статья):
https://medalternativa.info/entry/rak-grudi-lechenie/
• Происхождение инвазивного рака молочной железы, выявленного на маммографии (статья):
https://medalternativa.info/entry/invazivniy-rak/
• Термография – безопасный и эффективный способ ранней диагностики рака груди и кожи (статья и видео): https://medalternativa.info/entry/termografiya-diagnostik/
Чтобы разобраться в теме альтернативной онкологии, рекомендуем книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”, которую можно бесплатно почитать или послушать по ссылке: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
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