Prezentare de Claudia Cuervo. Cazul pisicii Jimeno. Voce în limba spaniolă cu subtitrare în limba română.
animaweb
animaweb
3 views • 1 day ago

Prezentare de Claudia Cuervo. Cazul pisicii Jimeno. Voce în limba spaniolă cu subtitrare în limba română.


Fragment din videoclipul licențiatei Claudia Celia Cuervo Espinosa, despre cazul pisicii Jimeno, din cadrul prezentării intitulată „Sufletul și programele biologice de supraviețuire”, joi, 29 mai 2025, în cadrul celui de-al cincilea Congres Internațional de Terapie Regresivă, desfășurat la stațiunea balneară Alicún de las Torres (Granada, Andaluzia).


Terapeuta regresivă Claudia Cuervo expune modul în care o pisică cu fața și corpul măcinate de mușcături și zgârieturi se vindecă de diverse traume, clienta fiind persoana cea mai apropiată de animal. A fost o muncă terapeutică în echipă, la care au participat și terapeuții Victoria Amador și José Quintero Zavala.


Durată: 7 minute și 13 secunde. Limba: voce în castiliancă (spaniolă) și subtitrare în română.


Link către videoclipul complet al prezentării în limba castiliancă (spaniolă):


https://youtu.be/CmJmLXCTiEU


Link pentru accesarea tuturor prezentărilor disponibile ale congresului, în castiliancă (spaniolă):


https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip


Traducere: Govor Marian Cosmin.

Keywords
canceranimalconflicttraumamarionbiologiesoccorticosteroidabandonsufletterapie de regresiemedicina veterinarapisicacainedermatitaseparareconstiintasuferintamancarimesimptomrespiratie holotropicapsihodramafuriecateluspodea
