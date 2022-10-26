(FTAOL) Kanaltrailer 2022 (From Truth And Other Lies)

Unser Trailer für FTAOL 2022.

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Es ist unser Herzensprojekt, dass Andreas' Werk nicht in Vergessenheit gerät sondern auch weiterlebt durch weitere Videos.

Wir bereiten bestehende Videos neu auf, mischen neue Musik ab oder erstellen auf der grundlage von Andreas' Texten, Ideen und Musik völlig neue Videos.

Alles kostenlos und für jeden zugänglich, so wie es in seinem Sinn war.

Besucht uns gerne!

